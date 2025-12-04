El BAXI Manresa se reactiva después de las ventanas con la visita del Veolia Towers Hamburg

El BAXI Manresa tiene un final de semana intenso después del parón por las ventanas FIBA de los últimos días, en los que varios jugadores han estado concentrados con los equipos de sus países. Ahora toca reanudar el hilo en la Eurocup intentando superar al Veolia Towers de Hamburgo. Diego Ocampo tiene a su disposición a los 13 jugadores.

Este viernes vuelve el baloncesto al Nou Congost con un duelo de EuroCup después de 12 días sin competición de equipo. Los de rojo quieren conseguir la cuarta victoria en la competición continental y devolver así a los puestos líderes de un grupo que está muy igualado.

El rival en este primer duelo de la semana será el Veolia Towers de Hamburgo, colista del grupo, que aún no ha conseguido ganar ningún partido. Sin embargo, los alemanes tienen en hombres como el exterior Thorpe o el recién incorporado Daniels peligros de los que habrá que estar pendiente.

De Manresa a Badalona

Sin prácticamente tiempo para descansar, el domingo el equipo se irá a Badalona para disputar la jornada 9 de la Liga Endesa. Un derbi catalán en la pista de uno de los equipos más poderosos de la Liga Endesa, con jugadores de talento y calidad en todas las posiciones. Nombres como Ante Tomic, Ricky Rubio o el propio exmanresano Cameron Hunt no necesitan presentación para la gran mayoría de aficionados.

"No debemos pensar en el partido del domingo, el Hamburgo es un rival que pese a las derrotas ha competido y ha jugado duro, hay que estar preparados para hacer bien las cosas", decía el técnico, Diego Ocampo. "Llevamos más de un mes sin jugar en casa y para nosotros es importante, por lo que debemos afrontar el partido con muy buena preparación y energía, no pensar en clasificación o cómo estamos».