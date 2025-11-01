El BAXI Manresa reacciona 'in extremis' ante el Surne Bilbao Basket

El BAXI Manresa consiguió su segundo triunfo en la Liga Endesa esta temporada tras vencer de manera agónica en el Nou Congost al Bilbao Basket (79-77), en un partido de idas y vueltas que se decidió en el último minuto y que le sirve para alejarse de la zona baja de la tabla.

BAXI-BIL Liga Endesa BAXI 79 77 BIL Alineaciones BAXI Manresa, 79 (16+23+19+21): Benitez (18), Obasohan (4), Reyes (8), Olinde (10), Izaw-Bolavie (2) -cinco inicial-, Pérez (2), Akobundu-Ehiogu (10), Gaspà (-), Ubal (10), Steinbergs (5), Knudsen (4), Golden (6) Surne Bilbao Basket, 77 (19+11+30+17): Pantzar (6), Jaworski (13), Lazarevic (4), Krampelj (3), Hlinason (11) -cinco inicial-, Normantas (8), Frey (5), Errasti (-), Hilliard (18), Font (-), Bagayoko (1), Petrasek (8)

Ambos equipos comenzaron desacertados el partido. En los locales, Obasohan trató de buscar un acierto que no llegó en los primeros intentos al aro. El ritmo manresano lo puso Hugo Benitez, siempre agresivo en situaciones de uno contra uno, en una orden transmitida también a sus compañeros, que cargaron de faltas a las piezas exteriores de Bilbao Basket.

Con un Tryggvi Hlinason, faro interior del conjunto vasco, tardío a la hora de generar puntos en la zona, el estadounidense Darrun Hilliard salió desde el banquillo dispuesto a asumir galones, pero estuvo muy poco preciso. El Manresa aumentó su presión sobre el balón y confió el tiro exterior en la figura de Olinde, autor de seis puntos (2/2 en triples) en los diez primeros minutos (16-19).

Diego Ocampo lograba sacar el encuentro adelante con el BAXI Manresa / REGIO7

Presión local a toda pista

Los locales continuaron con la idea de presión a toda pista durante el segundo cuarto y recuperaron el mando en el marcador. Con Akobundu-Ehiogu, máximo taponador de la competición, sembrando el pánico en la zona, los de Diego Ocampo trataron de hacer daño al contraataque con Olinde poniendo los diez puntos de ventaja, máxima hasta el momento, al borde del descanso (37-27, min.19).

Los visitantes encontraron la efectividad desde el perímetro casi al final del segundo periodo en las manos de Jaworski, en un momento el que encadenaban 0/7 desde el 6,75 y se marcharon nueve abajo a vestuarios, 39-30, después de una gran acción individual del base local Dani Pérez sobre la bocina.

Espectacular acción de Akobundu durante el encuentro del BAXI Manresa ante el Surne Bilbao Basket / REGIO7

El paso por los vestuarios sentó mejor a los visitantes, que recuperaron la efectividad desde más allá del arco y despertaron una mejor versión de Hilliard -12 puntos en este cuarto- para acercarse (46-42, min.24). El estadounidense lució todo su repertorio para ayudar a comandar de nuevo el marcador (53-54, min.28).

El Bilbao Basket toma el control

La agresividad en las penetraciones a canasta de Benitez y el uruguayo Agustín Ubal impidieron que la remontada visitante fuera aún mayor, con un Bilbao Basket impulsado desde el triple (58-60, min.30).

Las sensaciones continuaron al inicio del último periodo, con la máxima del Bilbao después de un parcial de 0-5 con un triple del lituano Normantas (58-65, min.32). Cuando parecía que los de Ponsarnau podían abrir brecha en el partido, emergió la figura de Álex Reyes en el Manresa y anotó un 3+1 para no dar por cerrado el encuentro (64-65, min.34).

El técnico del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, da instrucciones a sus jugadores / REGIO7

Final 'caliente'

En una atmósfera de nervios y desacierto, el Manresa consiguió empatar el choque a falta de 48 segundos con una canasta de Grant Golden (76-76). En los momentos calientes apareció la figura de Hugo Benitez, que consiguió una gran canasta para volver a poner a los suyos por delante (78-77) ante un Hilliard que se ahogaba en el desacierto.

Con 79-77, el Bilbao Basket tuvo la última posesión para ganar el partido, pero un triple lejano de Harald Frey rebotó en el aro para dejar la victoria en casa y dar un respiro al BAXI Manresa. Por su parte, el Bilbao Basket continúa sin sumar fuera de casa y tiene un balance negativo de dos triunfos y tres derrotas.