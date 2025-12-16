El Baxi Manresa quiere seguir progresando en la Eurocup

El Baxi Manresa buscará ganar este miércoles (19:00h CET) en Polonia ante el Slask Wroclaw para engancharse a la zona alta del grupo y dar un paso de gigante hacia uno de los billetes que dan acceso a los octavos de final de la Eurocup.

Los del Bages, quintos del grupo A con un balance de 5-5, están a dos triunfos del segundo clasificado, el Cedevita Olimpia Liubliana, a quien tienen el 'basket-average' ganado, por lo que ganar en tierras polacas dotaría de ambición al equipo en este tramo final de segunda vuelta europea.

Sin embargo, los catalanes deben mantener la máxima alerta, ya que la máxima igualdad en el grupo hace que sólo estén un triunfo por encima del penúltimo clasificado, el propio Slask Wroclaw, por lo que de perder podría complicarse el asunto de manera notable.

El Baxi Manresa llega a este partido después de ganar en la última jornada europea al Cedevita por 99-82, en la que fue una de las grandes sorpresas de la semana. Sin embargo, en lo que a la Liga Endesa se refiere, cayeron el pasado fin de semana en el derbi ante el Barça por un contundente 62-89.

Para el duelo en Polonia, el técnico Diego Ocampo tendrá las bajas de los bases Dani Pérez y Hugo Benítez, ambos con una rotura fibrilar. Como gran novedad, podrían debutar con el equipo los últimos dos fichajes incorporados recientemente, el base Ferran Bassas y el escolta Eli Brooks.

En el choque disputado en la primera vuelta en el Nou Congost, los manresanos vencieron a los polacos por 74-62, por lo que el 'basket-average' particular entre ambos es actualmente de un +12 para los catalanes.

El entrenador ayudante, Carlos Flores, habló en la previa del choque ante el Slask Wroclaw. "Ellos son un equipo muy físico y que tienen mucha facilidad para embarrar los partidos, tendremos que ser muy sólidos en el uno contra uno", avisó.

"Tenemos que mantener la concentración durante los 40 minutos e intentar que todos los tiros del rival estén bien defendidos y controlar el rebote", finalizó.