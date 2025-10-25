El Baxi Manresa quiere amargarle la fiesta al Real Madrid

El Baxi Manresa buscará este domingo (19:00h CET) repetir la gesta de hace dos temporadas y vencer en la pista de un Real Madrid algo irregular en este inicio de campaña en la nueva etapa con Sergio Scariolo.

El Baxi Manresa, undécimo en la tabla con un triunfo y dos derrotas, perdió su último partido de Liga Endesa en el Nou Congost ante el Dreamland Gran Canaria por 80-87. Sin embargo, los del Bages llegan en buena situación después de vencer en la última jornada de la Eurocup en la más que difícil pista del Aris de Salónica por 79-86.

Para este duelo en Madrid, el técnico Diego Ocampo tendrá toda la plantilla a su disposición, por lo que tendrá que hacer un descarte en la convocatoria que no se anunciará hasta unas horas antes del inicio del mismo.

Diego Ocampo, en la previa del choque, habló de la dificultad del choque en la pista del Real Madrid. "Ahora estamos entrenando más y tenemos mucha motivación por ganar en una pista de todo un transatlántico como el Real Madrid", ha comentado.

"El Madrid está en plena construcción, con un nuevo entrenador de lujo, y una plantilla que cada día que pasa juega mejor, y con más físico. Tienen un equipo de nivel Euroliga muy alto, pero están en el inicio de un proceso de construcción y esto es largo", ha explicado.

Por su parte, el Real Madrid tendrá este domingo la oportunidad de batir el récord de victorias como local en la Liga Endesa, que igualó en la pasada jornada, en el encuentro que disputará en el Movistar Arena ante el Baxi Manresa, el último equipo que le superó por última vez en su feudo el 31 de marzo de 2024.

De batir al conjunto catalán, los de Sergio Scariolo superarán la marca que fijó el Barcelona el 10 de junio de 2010, cuando cayó ante el Baskonia, después de igualarla ante el San Pablo Burgos hace una semana.

“El Baxi Manresa va a ser un rival duro. Ellos siempre ponen muchas trampas en defensa y en ataque les gusta correr y el ritmo alto de partido. Vamos a tener que estar muy concentrados y empezar muy bien el partido para demostrarles que queremos seguir ganando en casa”, afirmó este sábado el capitán del equipo blanco, Sergio Llull, en declaraciones remitidas por el Real Madrid.