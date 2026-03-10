Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El BAXI Manresa persigue su sueño europeo en Turquía

Los de Diego Ocampo disputan este miércoles ante el Turk Telekom (18.00 h.) los octavos de final del EuroCup sin Gerard Fernández, Dani Pérez ni Louis Olinde

El BAXI Manesa llega en un gran momento anímico al duelo ante el Turk Teleom después de su victoria ante La Laguna Tenerife

El BAXI Manesa llega en un gran momento anímico al duelo ante el Turk Teleom después de su victoria ante La Laguna Tenerife / EUROCUP

SPORT.es

SPORT.es

Ilusión en la expedición del BAXI Manresa que salía este martes del Nou con dirección a Turquía, y por delante, un reto importante: competir para superar la eliminatoria de octavos de final de la Eurocup frente al Turk Telekom, uno de los equipos más potentes de la competición, cuarto clasificado en el grupo B.

El BAXI Manresa disputa un partido inédito en su historia, en Turquía. La plantilla prepara el partido con optimismo y buen estado de forma después de una gran victoria frente al Tenerife. Habrá que hacer un gran partido, pero el hito puede ser histórico.

No viajarán a Ankara Gerard Fernández, Dani Pérez ni Louis Olinde. Fernández sufre molestias en el cuádriceps, Pérez sufre una lesión en el sóleo y el ala-pívot alemán Olinde debe descansar por protocolo después de haber sufrido un traumatismo en un partido con su selección. Max Gaspà formará parte de la expedición.

Diego Ocampo mostró su respeto por el Turk Telekom aunque confía en su equipo en estos octavos de final de la Eurocup

Diego Ocampo mostró su respeto por el Turk Telekom aunque confía en su equipo en estos octavos de final de la Eurocup / ACB

El Turk Telekom, un 'coco'

El oponente de este miércoles es el Turk Telekom, un equipo cuyo objetivo es ser uno de los grandes de la competición. El pívot canadiense Kyle Alexander es el referente de los turcos, junto a los exteriores Kyle Allman y Jaleen Smith, dos bases físicas y especialistas en presionar a través de la defensa. El equipo de Ankara fue cuarto clasificado en la fase regular, en el grupo B, a una sola victoria del líder del grupo.

Diego Ocampo y Álex Reyes mostraron su respeto por el rival, aunque no les ganan a ilusión en el reto que se les preseta. El técnico gallego decía que “si hablamos de los números del EuroCup, este equipo es la mejor defensa; tienen un gran despliegue físico, presionan y tácticamente están muy preparados; alternan en la defensa y obligan a estar leyendo lo que está ocurriendo”, dijo.

Álex Reyes reconociò la dificultad del rival, aunque asegura que el equipo viaja con ilusión al reto que les espera en Ankara

Álex Reyes reconociò la dificultad del rival, aunque asegura que el equipo viaja con ilusión al reto que les espera en Ankara / EUROCUP

Por su parte, el alero cacereño explicaba ante los medios que “somos conscientes de la dificultad del partido, tenemos mucha ilusión y ganas; estamos mentalizados por encontrarnos un rival muy duro, pero si estamos aquí es por méritos propios y si jugamos de la forma que queremos durante 40 minutos tendremos nuestras opciones; la forma de afrontar el partido debe ser como cualquier otro, es un partido a vida o muerte pero divertido de jugar, es una oportunidad”, finalizó.

Los otros duelos de octavos de final miden al Buducnost Pogdorica ante el Cluj Napoca (19.00), el Cedevita Liubliana ante Niners Chemnitz (19.00) y Reyer Venice frente a Dolomiti Energía Trento (20.00).

