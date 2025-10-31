El BAXI Manresa pasa página a la Eurocup y se centra en la visita del Bilbao Basket

La quinta jornada de la Liga Endesa es una nueva oportunidad para el BAXI Manresa de competir y demostrar que el equipo sigue en forma y siendo competitivo a pesar de la clara derrota ante el Bahcesehir turco del pasado miércoles. Los de rojo reciben al Bilbao Basket, que ya ha conseguido 2 victorias en Miribilla en lo que llevamos de liga. Faltará en el roster Alfonso Plummer, todavía lesionado.

El Nou Congost se prepara para una nueva batalla importante. El BAXI Manresa quiere hacer un buen partido ante un Bilbao Basket que ya suma 2 victorias. Ésta es una semana de doble partido. En el primer enfrentamiento, derrota ante un gran equipo en la Eurocup, pero ahora toca volver a poner el chip de la Liga Endesa y seguir siendo competitivo.

Los de Jaume Ponsarnau han empezado la Liga Endesa haciéndose fuertes en Miribilla y ganando 2 partidos. Los hombres de negro mantienen ciertos nombres de la pasada temporada, como Melvin Pantzar, Harald Frey, Darrun Hilliard o Tryggvi Hlinason, pero este verano han incorporado otras piezas como Krampelj, Jaworski o Normantas.

Ocampo avisa del peligro bilbaíno

Diego Ocampo, que comparecía ante los medios en la previa del partido, explicaba que “Jaworsky es un jugador que impacta desde su tiro de 3 en el equipo y en la competición donde juega, pero hay otros jugadores como Hilliard que puede tirar también de 3, finalizar con la derecha y la izquierda”, decía.

Previo al choque ante el Bilbao Basket, losjugadores del BAXI visitaron la Escola Sant Ignasi en el proyecto ONE TEAM de la Euroliga / BAXI

“Ambos bases son la extensión del entrenador en la pista; han ganado con solvencia los partidos en casa, pensando en el último cuarto más en el average que en el partido; es difícil romper su equilibrio, dentro tienen a Hlinason, son muy experimentados”, finalizó.