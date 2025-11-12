El BAXI Manresa se olvida de defender en Rumanía y extiende su mala racha

El BAXI Manresa no pudo volver de su visita a Cluj con una victoria. Los pésimos guarismos defensivos (110 puntos encajados) condenaron a un equipo que dejó de competir por el partido. Con esta derrota, los de Diego Ocampo se complican la vida en una Eurocup que empezaron con 3-1, y que con los tres encuentros que encadenan perdiendo de forma consecutiva en Europa, se colocan con un balance negativo de 3-4.

Desastre en el primer tiempo

Un 8-0 de salida fue el mejor ejemplo de lo que el partido iba a ofrecer. El Manresa no consiguió ponerse por delante en ningún momento del encuentro, y siempre fue a remolque del Cluj. Al descanso se llegó con 57-41 en el marcador, un +16 que representaba la máxima ventaja de los locales al término de los primeros 20 minutos.

Conato de reacción en el tercer cuarto

Tras una mala primera parte, el paso por vestuarios pareció haberle sentado bien al equipo catalán. Los de Diego Ocampo protagonizaron un parcial de salida de 2-12 en la reanudación, con el que se pusieron a siete puntos con el 59-53.

Sin embargo, el Cluj consiguió retomar las sensaciones y volvió a recuperar su ventaja. De hecho, el tercer parcial únicamente lo perdió por un punto (25-26). Los locales contaron con un enorme Dusan Miletic (ex de Bàsquet Girona), que acabó con 26 créditos de valoración. Le acompañaron Trey Woodbury (26 pts) y Daron Russell (23 pts), que lideraron a los suyos en la parcela ofensiva.

Alfonso Plummer fue el mejor

Una de las pocas buenas noticias que dejó el partido fue la actuación de uno de los fichajes de esta temporada. Alfonso Plummer acabó con 17 puntos y un total de 23 de valoración, completando así una nueva gran actuación en competición europea, y no es la primera este curso. De hecho, en Eurocup está promediando 13,6 puntos y 12 de valoración, tras dejar atrás un desastroso debut.

Con esta derrota, el BAXI Manresa prolonga su mal momento por culpa de una sangría defensiva que le impidió poder competir con garantías. Los de Ocampo encajaron 25 puntos o más en todos los cuartos, unas prestaciones absolutamente inasumibles.

La siguiente oportunidad para salir de este bache será en el derbi catalán ante el Hiopos Lleida, que se disputará en el Nou Congost el próximo domingo.