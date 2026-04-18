El BAXI Manresa obtiene en Bilbao una victoria de mérito muy valiosa

El BAXI Manresa sumó un triunfo meritorio en la complicada pista de uno de los equipos revelación de la Liga Endesa, Surne Bilbao, en un duelo en el que dominó durante la mayoría de los minutos y que cerró en el tramo final (80-84).

BIL-BAXI Liga Endesa BIL 80 84 BAXI Alineaciones Surne Bilbao Basket, 80 (17+19+21+23): Pantzar (12), Jaworski (8), Lazarevic (2), Petrasek (12), Hlinason (10) -quinteto inicial- Normantas (3), Frey (20), Krampelj (5), Bagayoko (3), Sylla (-) y Font (5). BAXI Manresa, 84 (19+20+22+23): Duke Jr. (6), Brooks (15), Reyes (15), Knudsen (4), Akobundu (2) -quinteto inicial- Bassas (-), Ubal (14), Steinbergs (3), Olinde (10), Paulicap (-), Oriola (15) y Dani Pérez (-)

Después de unos primeros instantes de tanteo y baja anotación, los jugadores de Diego Ocampo hicieron una buena salida y se realizaron con el control del marcador. Los visitantes llegaron a gozar de siete puntos de margen (11-18), pero los vascos recortaron la diferencia al final del primer cuarto (17-19).

En el segundo periodo, los hombres de Jaume Ponsarnau dieron la vuelta al electrónico gracias al acierto exterior (31-28), pero acto seguido los manresanos respondieron y volvieron a situarse por delante (31-35). En la media parte del enfrentamiento, tres puntos de margen para los bagencs (36-39).

El jugador del Surne Bilbao Hlinason (d) durante el encuentro entre el Surne Bilbao y el BAXI Manresa / Miguel Tona / EFE

Final apretado

Volviendo de los vestuarios, unos visitantes muy corales siguieron dominando y llegaron a ganar de siete puntos (46-53). Acto seguido, el Surne Bilbao remontó (56-55) pero fue por poco tiempo, ya que los de Ocampo cerraron el tercer cuarto con cuatro puntos de renta (57-61).

En los últimos diez minutos, los manresanos se escaparon de ocho puntos (63-71), pero los vascos no habían dicho la última palabra y llegaron al tramo final sólo un punto por debajo (80-81). En éste, los locales erraron desde el triple y los bagencs sentenciaron desde el tiro libre.

El domingo a partir de las 17:00 el BAXI Manresa recibirá en el Nou Congost la visita del Recoletas Salud San Pablo Burgos.