El BAXI Manresa naufraga en Lituania y se aleja del liderato

El BAXI Manresa encajó este miércoles su tercera derrota en la Eurocopa de baloncesto tras caer en el Svyturio Arena de Klaipeda (Lituania) ante el Neptunas (100-87), en un partido en el que siempre fue a remolque y volvió a pagar cara su irregularidad.

KLA-BAXI Eurocup KLA 100 87 BAXI Alineaciones Neptunas Klaipeda, 100 (27+31+22+20): Velicka (12), Lomazs (18), Cleary (5), Tarolis (20) i Karnik (25) -cinco inicial-; Kneizys, Girdziunas(5), Pacevicius(8), Kozys, Macijauskas, Berucka, Waterman (7) BAXI Manresa, 87 (17+27+20+23). Dani Pérez (8), Obasohan (18), Ubal (10), Steinbergs (3) i Akobundu-Ehiogu (9)- cinco ; Benitez (10), Gaspà (4), Reyes (12), Knudsen (2), Golden (9) i Izaw-Bolavie (2)

De este modo, el equipo que dirige Diego Ocampo da un paso atrás en sus aspiraciones de meterse entre los seis primeros de su grupo y acceder a los octavos de final de la segunda competición continental de clubes, cerrando la jornada con un balance de 3-3.

La única nota positiva del encuentro llegó al final, con un acto de pundonor liderado por el base Retin Obasohan, máximo anotador visitante con 18 puntos, que fue el único destello de un Manresa desdibujado y falto de consistencia.

Olinde, baja manresana

Sin Olinde, baja de última hora por molestias en la espalda, el Manresa entró frío al partido. Flojo en el rebote defensivo -en el que Karnik impuso su ley- y lento en las ayudas, el equipo que dirige Diego Ocampo abusó del triple como único recurso para mantenerse a flote ante un Neptunas más enérgico y eficaz (11-8, min. 5).

En el intercambio de golpes que marcó el ritmo del primer cuarto, el cuadro lituano se mostró más preciso. Incapaz de proteger su aro y cargado de faltas desde el arranque, el Manresa se descompuso cuando se apagó su acierto exterior, y Pacevicius aprovechó la inercia para ampliar la máxima ventaja desde el tiro libre al cierre del primer acto (27-17).

La conexión entre Dani Pérez y Akobundu-Ehiogu devolvió la esperanza al conjunto del Bages. Su energía contagió a Ubal y Reyes, que sumaron intensidad y puntos para liderar un parcial de 0-9 que volvió a meter al cuadro catalán en el partido (34-31, min. 14).

El Neptunas impone su físico

Pero cuando el Manresa amenazaba con culminar la remontada, Karnik -imparable en la pintura y autor de 16 puntos al descanso- volvió a marcar la diferencia. Sin referentes interiores capaces de contenerlo, el Neptunas impuso su físico y, con un demoledor arreón final, estiró su ventaja hasta la máxima antes del descanso (58-44).

Ni el paso por vestuarios reactivó al equipo que dirige Diego Ocampo, que, a remolque, necesitó más de tres minutos para anotar su primera canasta. El 1 de 9 en triples durante el tercer cuarto fue un lastre que el Neptunas, guiado por un inspirado Lomazs, aprovechó para dar un zarpazo al marcador (67-46, min. 24).

El orgullo y el paso al frente de Benítez y Ubal alimentaron un tímido arreón que maquilló el marcador, pero no alteró el guión. El Manresa volvió a mostrar destellos sin continuidad, lejos de la regularidad que exige la Eurocopa, y la remontada seguía pareciendo una utopía al encarar los últimos diez minutos (80-64).

A contrarreloj, la presión pasó factura al Manresa, que se precipitó en ataque y siguió repitiendo los mismos errores en defensa. Cada posesión del Neptunas acababa en canasta, en tiros libres o en jugadas de 2+1, lo que disipó definitivamente cualquier esperanza de remontada (92-69, min.32).

Con el choque decidido, el equipo lituano se dejó llevar, y Obasohan, con un arrebato de pundonor, firmó 13 puntos para dejar el 100-87 definitivo de un Manresa que continúa mostrando inconsistencia lejos del Nou Congost.