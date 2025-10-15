Baloncesto
El Baxi Manresa se impone al Hapoel a puerta cerrada
El duelo estuvo marcado por las manifestaciones previas a la celebración del partido
El Baxi Manresa se impuso al Hapoel Jerusalem (101-94) en la tercera jornada de la Eurocup. El conjunto catalán remontó el partido en la segunda parte, imponiéndose en ambos cuartos, después de una primera mitad en la que los israelíes fueron mejores, gracias a los puntos de Harper y Smith.
Sin embargo, el gran desempeño de Plummer, que fue el máximo anotador del partido con 23 puntos, cambió el encuentro. A pesar de no contar con la afición en el pabellón, el equipo se valió de sí mismo para afrontar una situación difícil y sacar una importante victoria en casa.
El partido estuvo marcado por las protestas alrededor del Nou Congost durante todo el día. Debido a la Huelga General convocada para este miércoles, decenas de manifestantes trataron de impedir el acceso de los jugadores al pabellón para que no se disputara el encuentro.
Por la mañana, ya hubo manifestaciones en Manresa impulsadas por los movimientos Boicot ICL y Zona Roja, la parte más beligerante de la afición de Baxi Manresa.
Más de siete furgones de la Brimo acudieron durante la tarde para reforzar un dispositivo policial. La plantilla de los locales accedió al pabellón a través de un cordón policial y mediante furgonetas sin identificar. Por el otro lado, la plantilla del Hapoel Jerusalem acudió escoltada por los Mossos d’Esquadra en tres autobuses distintos. Una multitud de manifestantes en los alrededores de la Estació de Sants intentó sabotear la salida de los israelíes hacia Manresa.
