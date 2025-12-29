Al BAXI Manresa le espera un reto complicado en Jerusalem

El BAXI Manresa disputa este martes a (19:00 h.) la 12ª jornada de la Eurocup en una complicadísima visita al Hapoel Jerusalém. Gerard Fernández sigue entrando en la convocatoria ya que el técnico, Diego Ocampo, sigue contando con las bajas de Dani Pérez, Hugo Benitez y Max Gaspà.

El cuadro israelí es el líder en solitario del grupo primero de la Eurocup. Los israelíes sólo han perdido dos encuentros, uno de ellos precisamente en el Nou Congost (101-94), por lo que el Hapoel espera con ganas la visita de los manresanos.

El último partido de 2025 para el BAXI Manresa será en Israel. Penúltimo día del año y partido lejos de casa. El equipo está inmerso en una buena dinámica después de ganar en Polonia, Burgos y Zaragoza.

Siguen las bajas importantes

Las bajas que tiene el equipo en la posición de base (Dani Pérez, Hugo Benitez y Max Gaspà) están siendo bien suplidas por Retin Obasohan y el nuevo fichaje Eli Brooks. También refuerza al equipo como en los últimos enfrentamientos Gerard Fernández.

Los manresanos esperan hacer un buen partido en Jerusalem, en la linea de los últimos encuentros disputados / REGIO7

El Hapoel Midtown de Jerusalén tiene una plantilla hecha para ganar el Eurocup. Los israelíes son uno de los favoritos para ganar la competición y tienen, sobre todo en sus posiciones exteriores, a hombres determinantes. Jared Harper, Cassius Winston o Khadeen Carrington serán los hombres a tener en cuenta para minimizar una plantilla con atleticismo y calidad sobrada.

Marc Estany, asistente manresano, apuntaba que “jugamos frente a un equipo con una plantilla pensada para ganar la competición; tienen jugadores muy peligrosos en las posiciones de base y escolta, muy físicos; es un partido muy complicado pero estamos creciendo como equipo con las nuevas incorporaciones, debemos centrarnos en cómo estamos nosotros, independientemente de quién es el rival”, dijo Estany, consciente del reto que se le presenta al BAXI en Jerusalem.