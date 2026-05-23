Baloncesto
El Baxi Manresa le complica todavía más la vida al Gran Canaria
Los de Diego Ocampo se impusieron en territorio insular (80-87) y el cuadro claretiano sigue coqueteando con el descenso de categoría
EFE
El BAXI Manresa puso en jaque la permanencia de un Dreamland Gran Canaria que se atascó en el tiro exterior y que luego tardó en reaccionar ante un rival correoso en ataque y sólido en defensa (80-87). De nada sirvieron los 17 puntos de Isaiah Wong y los 15 de Metu entre las filas claretianas, ya que el escolta del Manresa David Duke fue todo un tormento para los locales con sus 21 puntos y 24 de valoración.
LIGA ENDESA
GCA
MAN
|DREAMLAND GRAN CANARIA, 80
|(22+13+22+23): Albicy (5), Robertson (3), Brussino (13), Metu (17) y Tobey (13) -quinteto titular-; Wong (17), Alocén (-), Samar (-), Vila (2), Jefferson (4) y Pelos (8).
|BAXI MANRESA, 87
|(21+21+27+18): Akobundu (2), Bassas (4), Reyes (8), Knudsen (-) y Brooks (14) -quinteto titular-; Duke Jr (21), Ubal (5), Steinbergs (3), Paulicap (2). Oriola (3), Obasohan (13) y Pérez (12).
En un arranque de plena tensión, tanto isleños como catalanes se mostraron algo atascados en su producción ofensiva, hasta que Tobey asumió los galones en el juego interior amarillo, mientras Reyes y Obasohan erosionaban la trinchera local, con un 10-11 en el ecuador del primer cuarto.
El equipo manresano tomó oxígeno con los arreones de su juego exterior (12-16), si bien con la entrada de Pelos y Jefferson, los insulares reaccionaron para cerrar el asalto inicial con máxima voltaje (22-21). En el arranque del segundo cuarto, Wong se llevó la segunda personal casi de manera inmediata, lo que llevó a sacar de nuevo a Brussino al parqué.
Con los dos equipos nuevamente atascados en vanguardia, Pérez volvió a ser la llave del Manresa a cuatro minutos para el descanso, combinándose con Duke para sacar una renta de 5 puntos (26-31). Sin duda, el tiro exterior fue una auténtica calamidad en los dos equipos 0/10 entre los amarillos y 1/9 en los manresanos-. Al Granca le salvaba el tiro libre si bien la iniciativa seguía en manos del BAXI.
Ante tal tesitura, los pupilos de Diego Ocampo sacaron petróleo ante un rival atenazado por la situación clasificatoria que llegó al descanso sin anotar un solo triple y con los jugadores exteriores cargados de personales, enfilando ambos conjuntos el túnel de vestuarios con 35-42 en el electrónico.
En la reanudación, Reyes estiró aún más el chicle desde el perímetro, mientras el Dreamland se desesperaba con las decisiones arbitrales (39-51). Duke y Obasohan tomaban el relevo para mantener la renta por encima de la decena, desactivando todo atisbo de mejoría que otorgaban tanto Wong como Brussino entre los locales (57-69).
Ya en el asalto final, al Granca se le puso la cosa en arameo mientras el BAXI sacaba tajada de la ansiedad local, si bien Wong y Albicy daban el toque de corneta para despertar a los isleños (65-75). A partir de ahí se recrudeció el encuentro tanto en ataque como en defensa. Brussino comenzaba a carburar desde el perímetro y Duke seguía sin aminorar el ritmo anotador.
Un triple de Steinbergs a menos de tres minutos para la conclusión sentenció el choque (72-83), haciendo ya imposible todo intento del Gran Canaria por remontar en los últimos instantes. Con la victoria (80-87), el Manresa se consolida en la zona intermedia de la tabla con un balance de 15 triunfos y 18 derrotas, mientras que el equipo claretiano se mantiene con una victoria de renta sobre el Casademont Zaragoza y el San Pablo Burgos, a la espera de lo que hagan este domingo.
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