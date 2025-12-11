¡El BAXI Manresa, con el juego exterior en cuadro para recibir al Barça!

El BAXI Manresa derrotó el pasado miércoles al Cedevita Olimpija esloveno (99-82) en partido de Eurocup. Sin embargo, el peaje para cosechar dicho triunfo fue muy caro para los de Diego Ocampo, que añadieron un nuevo efectivo a la lista de bajas. El técnico confirmó la lesión de Hugo Benítez tras la disputa del partido: "Notó al principio del tercer cuarto un pinchazo en el isquio. Hemos decidido pararlo y hacer pruebas", comentó.

El base francés, que venía rindiendo a muy buen nivel, se suma a Dani Pérez como jugadores en el dique seco actualmente. La curiosidad es que ambos sufren la misma lesión (en el bíceps femoral), además de ocupar la posición de base, que ha quedado lógicamente debilitada. Los comunicados facilitados por el club no incluyen tiempo de baja exacto, dejándolo en manos de la evolución de las lesiones.

La visita del Barça al Congost

El calendario no espera a nadie. El domingo (19 h) el Nou Congost recibirá al Barça, y muy probablemente, Ocampo no podrá contar ni con Dani Pérez ni con Hugo Benítez, lo que significa que para la posición de base tan solo está disponible el joven Max Gaspá (19 años), más lo que pueda ayudar Agustín Ubal al '1'. Además, la pasada semana el club catalán anunció la salida de Alfonso Plummer, que estaba siendo el referente ofensivo del equipo, y todavía no hay rastro del sustituto.

Agustín Ubal deberá ayudar en la posición de '1' ante las lesiones de Dani Pérez y Hugo Benítez / REGIO7

Dentro de un panorama que se presenta aparentemente complicado, el conjunto manresano está dos victorias por encima de Granada y San Pablo Burgos, que son los equipos que ocupan las posiciones de descenso actualmente.

La exigencia de combinar Liga Endesa y Eurocup es grande, y ante la demora de posibles incorporaciones, la afición manresana, acostumbrada a vivir grandes cursos en los últimos tiempos, se está empezando a impacientar.