El BAXI Manresa incorpora el pívot Pauly Paulicap

El BAXI Manresa ha anunciado la incorporación de un refuerzo en la pintura: se trata del pívot americano Pauly Paulicap, de 28 años y que hasta ahora estaba jugando en el Promitheas griego. Se trata de un 'cinco' atlético, con capacidad intimidadora y de rebote, que aportará lucha y músculo bajo los aros.Firma contrato hasta final de temporada con el equipo del Bages.

Pauly Paulicap (nacido el 9 de mayo de 1997 en Elmont, Nueva York, Estados Unidos) se incorpora a la disciplina del BAXI Manresa en los próximos días. Alcanza la mitad de su cuarta temporada en Europa. Tras una experiencia inicial en Chipre, estuvo 2 años en Treviso (Primera italiana) y ahora llevaba la camiseta del Promitheas de Patras (Grecia) con quien estaba haciendo unas medias de 5,4 puntos y 3,8 rebotes en 11 minutos de juego, disputando la liga griega y la Basketball Champions League.

El nuevo pívot del BAXI Manresa es un jugador atlético, intimidador y finalizador tanto por encima del aro como desde el palo bajo. Fue formado como jugador en la NCAA: Harcum, Manhattan y DePaul, terminando su etapa universitaria en West Virginia. Firma contrato por lo que resta de temporada con el BAXI Manresa.