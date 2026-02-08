El BAXI Manresa impone su ley en el Barris Nord a base de triples

El BAXI Manresa logró, a base de triples, la octava victoria del curso en la Liga Endesa tras vencer en un duelo intenso ante un Hiopos Lleida (90-99) que compitió durante los cuarenta minutos con un inconmensurable James Batemon, que estableció un nuevo récord personal de anotación en la Liga Endesa (33).

LLEI-BAXI Liga Endesa LLEI 90 99 BAXI Alineaciones Hiopos Lleida, 90 (19+24+XX+XX):Batemon (33), Walden (10), Ejim (18), Diagne (9), Jiménez (-) - cinco inicial - Agada (5), Paulí (3), Golomán (2), Sanz (7), Shurna (2) y Krutwig (1). BAXI Manresa, 99 (25+29+XX+XX):Akobundu (6), Reyes (14), Steinbergs (12), Brooks (9), Obasohan (-) - cinco inicial - Bassas (14), Ubal (17), Olinde (10), Paulicap (-), Oriola (17) y Pérez (-).

En la primera mitad, los del Bages consiguieron abrir una renta de diez puntos que lograron gestionar y mantener en la segunda. Cabe destacar el gran acierto de los de Diego Ocampo, que anotaron 17 triples y tuvieron un 57% de acierto. Por su parte, los ilerdenses y el Barris Nord metieron presión, pero fueron incapaces de darle la vuelta al luminoso.

James Batemon confirmó de nuevo su gran estado de forma y, con 33 puntos y 28 de valoración, lideró el juego ilerdense. Sin embargo, su actuación fue insuficiente para lograr la victoria. Por parte del Manresa, Pierre Oriola (17 puntos y 5 rebotes), que regresaba a la que fue su casa la pasada temporada, y Ferran Bassas (14 puntos y 11 asistencias) destacaron entre el gran juego coral desplegado por los del Bages, y fue un auténtico dolor de cabeza para los locales.

Batemon coge ritmo anotador

Tras un inicio en el que ambos conjuntos estuvieron erráticos de cara a canasta, los locales, liderados por James Batemon (convirtió 11 puntos en el primer período) lograron una pequeña renta que mantuvieron a lo largo del cuarto (10-5, min 5).

Sin embargo, el Manresa mejoró sus prestaciones en ataque y, con casi el 80% de acierto desde el perímetro hasta ese momento y ninguna canasta de dos, logró darle la vuelta al electrónico y situarse a siete puntos de ventaja (16-23, min 8), lo que obligó a Gerard Encuentra a parar el partido. En los últimos compases del período, la intensidad de los ilerdenses aumentó, pero no fueron capaces de reducir significativamente la diferencia (19-25, min 10).

Intercambio de canastas

El inicio del segundo cuarto fue una continuación del final del anterior, y ambos equipos libraron un intercambio de canastas en el que nadie logró romper el choque a su favor. No obstante, un pequeño parcial de 5-0 encendió las alarmas de Diego Ocampo, que pidió tiempo muerto para detener cualquier posibilidad de remontada local (30-34, min 15).

El parón surtió efecto, y los del Bages respondieron nuevamente desde la línea de triple con un contundente parcial 5-13 que situó la máxima diferencia del encuentro (35-47, min 17).

Los manresanos dominaro al Hiopos Lleida para imponerse en Barris Nord / EFE

Con más corazón que cabeza y con un Batemon que firmó 25 puntos en la primera mitad como único recurso en ataque, el Lleida buscó reducir la renta ante un Manresa que no aflojó en ataque. Sin embargo, un nuevo triple de Ferran Bassas sobre la bocina supuso un nuevo mazazo para la moral de los burdeos, que se fueron a vestuarios once puntos abajo (43-54, min 20).

El Hiopos Lleida responde

Como ya sucedió en el pasado partido en el Barris Nord, los locales salieron con una cara totalmente opuesta. Batemon, que se echó el equipo a la espalda y robó dos balones, lideró un parcial 7-0 de salida en un minuto que Diego Ocampo tuvo que parar (50-54, min 22).

Lejos de ablandarse, los visitantes se fueron encontrando sobre el parqué y recuperaron progresivamente la ventaja perdida (56-65, min 24). Durante el resto del período, el encuentro se saldó con un intercambio de canastas en el que, nuevamente, ningún conjunto logró decantar la balanza para sus intereses (70-77, min 30).

En el último asalto, el equipo del Bages demostró más madurez que un Hiopos Lleida ansioso y, por momentos, desesperado en ataque, algo que aprovecharon los visitantes para volver a establecer una nueva máxima diferencia (74-89, min 35). El Lleida ya no ofreció reacción y, sin nada en juego, el Manresa dejó de apretar el acelerador. De este modo, los últimos instantes fueron un mero trámite