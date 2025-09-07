El BAXI Manresa se impone al Hiopos Lleida con un triple ‘in extremis’

El BAXI Manresa logró la primera victoria de la pretemporada después de vencer al Hiopos Lleida en un encuentro disputado en Sant Julià de Vilatorta (81-78). Un triple de Gerard Fernández desde más allá del centro del campo fue decisivo.

Los jugadores dirigidos por Diego Ocampo anotaron los primeros ocho puntos del encuentro. Acto seguido, los leridanos reaccionaron y clavaron un parcial de 0-12 para tomar el mando del electrónico. Los hombres de Encuentra obtuvieron una máxima renta de doce puntos, que los bagencs recortaron de nuevo al final del primer cuarto (18-27).

En el segundo período, el juego estuvo más nivelado, lo que favoreció a un Lleida que pudo mantenerse por delante en el marcador con cierta comodidad. En la media parte del enfrentamiento, los leridanos ganaban por diez puntos de diferencia (35-45).

Diego Ocampo, dando instrucciones a sus jugadores durante el encuentro / JOAQUIM ALBERCH

Buen regreso manresano

Volviendo de los vestuarios, los manresanos hicieron un buen inicio y se situaron a tan sólo un punto de su rival (49-50). Sin embargo, no pudieron dar la vuelta al marcador en ningún momento y cerraron el tercer cuarto con cuatro puntos de desventaja (58-62).

En los diez últimos minutos parecía que el Lleida se escapaba y tenía el partido controlado, pero los de Ocampo no habían dicho la última palabra y dieron la vuelta al marcador (78-77).

Gerard Fernández fue el gran protagonista del encuentro / JOAQUIM ALBERCH

El conjunto de Encuentra anotó un tiro libre y, cuando parecía que el partido iría a la prórroga, Gerard Fernández dio el triunfo a su equipo con un triple desde más allá del centro del campo.

BAXI Manresa, 81 I Benitez 11, Gaspà 3, Reyes 13, Chassang 8 i Akobundu-Ehiogu 9; Ubal 11, Knudsen 5, Golden 6, Bergseng 2, Fernández 9, Izaw-Bolavie 4, Dani Pérez i Plummer

Hiopos Lleida, 78 I Agada 15, Sanz 13, Paulí 2, Shurna 5 i Diagne 2; Batemon 12, Ejim 6, Jiménez 6, Krutwig 8, Llorente 3, Garcia 4 i Dabo 2

Parciales: 18-27, 17-18, 23-17, 23-16