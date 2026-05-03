El Baxi Manresa hurga en la herida de Valencia Basket

Retin Obasohan y sus 30 puntos dieron el tiunfo al Baxi Manresa ante el Valencia Basket por 104-102 en un duelo que no se decidió hasta el último minuto y que completó una semana aciaga para los de Pedro Martínez, con dos derrotas 'in extremis' para perder el factor cancha en la Euroliga y la de hoy.

BAXI Manresa - Valencia Basket (baloncesto, Liga Endesa), 03/05/2026 LIGA ENDESA MAN 104 102 VAL Alineaciones BAXI MANRESA, 104 (18+30+30+26): Bassas (10), Duke (3), Reyes (17), Steinbergs (5), Olinde (6) -cinco inicial-; Akobundu (-), Ubal (15), Knudsen (6), Oriola (-), Obasohan (30) y Pérez (12). VALENCIA BASKET, 102 (22+34+26+20): De Larrea (11), Moore (6), Taylor (7), Sako (8), Costello (12) -cinco inicial-; Badio (16), Puerto (10), Reuvers (8), Key (7), Thompson (12), Nogués (-) y Sima (5).

El base belga firmó un 8/13 en tiros de dos y un 2/4 en triples para llegar a los 33 créditos de valoración y ser el mejor jugador del partido. El partido comenzó con un Valencia Basket más acertado en el lado ofensivo, aunque el Baxi Manresa rápidamente se pondría a tono gracias a un triple de David Duke y una posterior canasta en transición de Ferran Bassas (8-10, min. 4).

Los de Pedro Martínez mejoraron con la irrupción en pista de Omari Moore y Matt Costello, que abrieron la primera brecha en el luminoso del Nou Congost (10-16, min. 7). En los últimos instantes del primer periodo volvió a igualarse la contienda, pero dos tiros libres de Sergio de Larrea a falta de cuatro segundos dejaron el marcador en 18-22 al final del cuarto.

En el segundo cuarto el Valencia Basket siguió con buenas sensaciones, y en un abrir y cerrar de ojos hicieron un intento de escaparse en el marcador tras más situaciones positivas en ataque de Moore (23-31, min. 12). Sin embargo, cuando parecía que los 'taronja' podían poner tierra de por medio, el Baxi Manresa puso la sexta marcha con un gran Bassas para dejar la desventaja en tan sólo tres puntos (33-36, min. 15).

Desde entonces, ambos equipos anotaron con facilidad, aunque en los últimos minutos de primera mitad irrumpió en los visitantes Josep Puerto para dejar a los suyos con un favorable 48-56 al tiempo de descanso. En la reanudación, el Baxi Manresa mostró su mejor cara mediante el acierto desde la línea de tres de Álex Reyes y la buena dirección de Retin Obasohan, y volvieron a igualar el encuentro de manera muy rápida (64-66, min. 25).

Parecía que los catalanes podían darle la vuelta al marcador más pronto que tarde, pero en el Valencia Basket apareció el exmanresano Brancou Badio para mantener una pequeña ventaja en los visitantes (72-78, min. 28). Los del Bages volvieron a acelerar para llegar a los últimos diez minutos con vida, y dos canastas consecutivas de Bassas y Obasohan, sumado a una pérdida de De Larrea, acabaron el tercer cuarto con un 78-82 que dejaba todo muy abierto.

Ya en el último cuarto, el partido se convirtió en un intercambio de canastas que permitió al Baxi Manresa empatar el encuentro gracias al propio Obasohan, que lo metió prácticamente todo (86-86, min. 34). En los últimos tres minutos, el Valencia Basket intentó sentenciar lo antes posible, pero los de Diego Ocampo se mantuvieron en la pelea tras un triple de Marcis Steinbergs que hizo enloquecer al público local (97-100, min. 38).

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Con todo igualado, en el último minuto apareció por enésima vez Obasohan, esta vez con seis puntos consecutivos, tres de ellos con un 2+1 inverosímil, para dar el triunfo a los suyos por 104-102 ante todo un transatlántico como Valencia Basket.