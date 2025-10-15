En Directo
Baloncesto
BAXI Manresa - Hapoel Jerusalem: última hora sobre las protestas por Palestina, en directo
Sigue en SPORT.es la última hora de las manifestaciones tras la huelga general en el Nou Congost
Baxi Manresa y Hapoel Jersusalem se ven las caras en un duelo marcado por las protestas a favor de Palestina alrededor del Nou Congost.
¡Un grupo busca nuevas vías para acceder al Nou Congost!
Una parte del grupo de manifestantes ha abandonado la concentración en el 'passeig del Riu' y se ha desplazado al barrio 'Sol i Aire' con el objetivo de encontrar una nueva vía de acceso al Nou Congost. Un furgón de la Policía Local ha escoltado al grupo durante el recorrido, aunque algunos manifestantes han intentado impedirlo colocando piedras en la carretera.
Imágenes de la llegada al pabellón del BAXI Manresa
Seguimos viendo imágenes de la llegada de la expedición del BAXI Manresa al Nou Congost.
Tensión en los aledaños del Nou Congost
Siguen las protestas en los alrededores del pabellón del BAXI Manresa. Aproximadamente 200 personas siguen manifestándose, intentando que no se dispute el choque de Eurocup ante el Hapoel de Jerusalem.
La llegada del BAXI Manresa al Nou Congost se ha producido a partir de las cinco y media de la tarde. Han llegado en una furgoneta custodiada por vehículos policiales. Los jugadores de Diego Ocampo han podido acceder al pabellón sin ningún impedimento, pero en un contexto totalmente inusual, con agentes de los Mossos y la Policía vigilando la zona.
La plantilla del BAXI Manresa y el cuerpo técnico ya han llegado al Nou Congost. Los árbitros también están ya en el pabellón.
¡Manifestantes bloquean el acceso al Nou Congost!
Un grupo de manifestantes bloquean los accesos al pabellón del BAXI Manresa intentando evitar que se dispute el partido de esta noche. ¡Piden la expulsión de los clubes israelíes de la competición!
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Gerard Piqué revela el jugador que 'más le humilló' con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: 'Había un delantero muy alto de Osasuna
- ¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!
- Barberowski', la alternativa del B para Lewi
- El Barça tiene un problema: alarma para el clásico
- El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal
- Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio