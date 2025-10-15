BAXI Manresa - Hapoel Jerusalem: última hora sobre las protestas por Palestina, en directo

¡Un grupo busca nuevas vías para acceder al Nou Congost!

Una parte del grupo de manifestantes ha abandonado la concentración en el 'passeig del Riu' y se ha desplazado al barrio 'Sol i Aire' con el objetivo de encontrar una nueva vía de acceso al Nou Congost. Un furgón de la Policía Local ha escoltado al grupo durante el recorrido, aunque algunos manifestantes han intentado impedirlo colocando piedras en la carretera.