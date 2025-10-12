El Baxi Manresa-Hapoel Jerusalem, a puerta cerrada

El partido que disputarán Baxi Manresa y Hapoel Jerusalem este 15 de octubre será finalmente a puerta cerrada. Así lo ha comunicado el club catalán en un escrito donde explican su decisión de no admitir público para el partido en pos de preservar la seguridad de todas las personas implicadas.

La decisión se ha tomado este domingo de manera conjunta con el Tenerife, quien también recibirá la visita de un equipo israelí esta semana, en concreto del Bnei Penlink Herzliya. Ambos clubes se han querido unir en esta ocasión para disputar ambos partidos de la tercera jornada de la Eurocup a puerta cerrada, aunque no han sido pocos los aficionados que no han entendido la decisión de los clubes.

La Comisión Antiviolencia acordó declarar de alto riesgo el partido entre Baxi Manresa y Hapoel Jerusalem. La decisión de Antiviolencia llegó un contexto de tensión con múltiples protestas y manifestaciones a favor del pueblo palestino a causa del genocidio que está perpetrando el ejército israelí en la Franja de Gaza. En este sentido, varios grupos de animación del equipo manresano habían emitido el mes pasado un comunicado en el que solicitaban la suspensión de este partido, considerando "absolutamente inaceptable" la presencia de un equipo israelí en el Nou Congost.

Para evitar posibles incidentes, Baxi Manresa ha decidido que el partido se disputará finalmente a puerta cerrada tras consultar con las entidades competentes, las autoridades deportivas y los cuerpos y fuerzas de seguridad. Recuerdan en el comunicado que "los clubes implicados no pueden decidir, de manera unilateral, no jugar los partidos de las competiciones en las que están inscritos, ya que ello supondría el incumplimiento de los contratos, con el consiguiente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de dichas competiciones".

El comunicado conjunto

En relación con los partidos que los clubes CB Canarias y Bàsquet Manresa deben disputar en los próximos días ante equipos de Israel, en el marco de diferentes competiciones europeas, y teniendo en cuenta la situación actual, las entidades firmantes manifiestan lo siguiente:

Reiteramos nuestro firme compromiso con los valores fundamentales del deporte. Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia o vulneración de los derechos humanos que se produzca en cualquier contexto. Los clubes implicados no podemos decidir, de manera unilateral, no jugar los partidos de las competiciones en las que estamos inscritos, ya que ello supondría el incumplimiento de los contratos, con el consiguiente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de dichas competiciones. En relación con los partidos programados, después de numerosas consultas a las entidades competentes, las autoridades deportivas y los cuerpos y fuerzas de seguridad, y de acuerdo con la información y las recomendaciones recibidas, las dos entidades han decidido que: los partidos correspondientes a las competiciones europeas que se celebrarán la próxima semana en el Santiago Martín y en el Nou Congost se disputarán a puerta cerrada. Una decisión que se adopta para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los partidos, en el marco del cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.

Las dos entidades emitimos este comunicado de forma conjunta, en defensa de los valores del deporte y con la responsabilidad institucional que exige la situación actual.

Además del club 'taronja' también disputan la Euroliga el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia y además del Hapoel igualmente juega la competición el Maccabi Tel Aviv.