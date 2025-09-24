Baxi Manresa, Girona y Hiopos Lleida, licencia para soñar en la Liga Endesa

La presentación de la Liga Endesa 25/26 volvió a reunir en Madrid a varias de las estrellas de la competición. Se anticipa una temporada de emociones fuertes en una ACB cuyos equipos siguen elevando el nivel, algo que no permite hacer excesivos pronósticos. Una campaña más, el baloncesto catalán está de enhorabuena con una representación integrada por cinco equipos (Barça, Joventut, Manresa, Girona y Lleida) con objetivos diferentes, pero con varias misiones en común.

El Baxi Manresa ha acostumbrado a su afición durante las últimas temporadas a mirar hacia la parte alta de la clasificación. Ha sido habitual verlos en algunas de las últimas Copas del Rey, y el gran trabajo hecho en los despachos se ha traducido con un gran rendimiento de los fichajes en pista, y con un Diego Ocampo que ha sabido mantener con éxito esa huella implementada años atrás por Pedro Martínez.

Dani Pérez, entre la ambición y la realidad

Para la próxima temporada, Dani Pérez estrena capitanía. El base de L'Hospitalet de Llobregat es ya uno de los veteranos del conjunto del Bages, y pese a que Manresa viene ocupando puestos nobles en la tabla clasificatoria estos últimos años, no pierde de vista cuál es el principal objetivo del club en ACB.

Dani Pérez atendió a SPORT durante la presentación de la Liga Endesa / ACB Photo - Alberto Nevado

"Hemos tenido los pies en el suelo y hay que ser conscientes de lo que tenemos y de quién somos, y que el objetivo principal como cada temporada va a ser la salvación. Los últimos años han sido muy buenos, haciendo las cosas bien y eso nos ha permitido mirar hacia arriba, pero el objetivo principal sigue siendo el mismo, y ojalá cuanto antes la podamos conseguir podamos mirar hacia arriba con objetivos como la Copa o el Playoff ACB", comentó Pérez.

Juan Fernández se marca ir partido a partido

Por su parte, en Girona no quieren volver a repetir errores del pasado y sufrir tanto como lo hicieron el pasado curso durante la primera mitad de temporada. En ese sentido, Juan Fernández, que afronta su segundo año en Fontajau, es consciente de que el año II de Moncho Fernández en el equipo les debe reforzar positivamente.

Juan Fernández vivirá su segunda temporada en Fontajau / ACB Photo - Alberto Nevado

"Lo importante es empezar bien e intentar ganar el primer partido, ese es el objetivo. La llegada de Moncho nos dio aire fresco, cambió completamente el sistema con el que venía jugando, practicamos un juego más dinámico. Lo dimos todo con lo que él nos planteaba y salió bien, y debemos empezar la liga tal y como la terminamos el año pasado, sería lo ideal", argumentó el interior argentino.

Comienza la capitanía de Paulí en Lleida

En el Barris Nord de Lleida tienen nuevo capitán, un Oriol Paulí que, tras reencontrarse con el baloncesto bajo las órdenes de Gerard Encuentra, ha renovado hasta 2028 con el conjunto ilerdense para ser uno de los líderes en el segundo año del proyecto en ACB.

Oriol Paulí y Dani Pérez coincidieron en la presentación de la Liga Endesa / ACB Photo - Alberto Nevado

"Entiendo la ilusión que tiene la afición, es bueno crear equipos que generen esa ambición de querer estar arriba. Pero hay que ser conscientes del equipo que somos, tener muy claro que el principal objetivo es el de la salvación, y a partir de ahí, con la permanencia asegurada ya miraremos donde estamos y si podemos conseguir más cosas", explicó.