El Baxi Manresa, ante el debut más ilusionante en la Eurocup

El Baxi Manresa jugará este miércoles (18:30 horas) su primer partido en su historia en la Eurocup, concretamente en Liubliana ante el Cedevita Olimpia, un buen test para confirmar las buenas sensaciones que ha ofrecido el equipo durante la pretemporada.

Los de Diego Ocampo, que hasta la fecha en competición europea siempre habían disputado la Liga de Campeones de la FIBA, se estrenarán este curso en la segunda competición que organiza la Euroliga.

El conjunto catalán ya se encuentra en tierras eslovenas para hacer su debut oficial en esta temporada 2025-26, justo la misma semana que también arrancará la Liga Endesa. Las sensaciones del Baxi Manresa durante la pretemporada fueron positivas, con el título de la Liga Catalana ACB en sus vitrinas tras ganar la final ante el Joventut Badalona por 83-79.

Para el debut en la Eurocup, Ocampo tendrá a su disposición a toda la plantilla, con la duda del ala-pívot Louis Olinde, que arrastra unas molestias desde el inicio de la pretemporada, aunque se estrenó en el último amistoso disputado en Andorra (86-85).

El Baxi Manresa se estrena ante un Cedevita Olimpia que será uno de los equipos fuertes de la competición y que está entrenado por el serbio Zvezdan Mitrovic, que ya consiguió ganar la Eurocup en 2021 de la mano del Mónaco. Además, el cuadro esloveno cuenta con una plantilla con jugadores veteranos, como el exalero del Barça Jaka Blazic o el pívot Rok Radovic.

Por otro lado, este verano hicieron una de las incorporaciones sorpresa con el fichaje del ala-pívot griego Nikos Chougkaz, que llega tras hacer una magnífica temporada el curso anterior en el MoraBanc Andorra.

Será una prueba de inicio dura para un Baxi Manresa que también tiene jugadores con gran bagaje en la Eurocup, como el base francés Hugo Benítez, subcampeón hace dos temporadas con el Bourg-en-bresse.

Ocampo se ha mostrado muy ilusionado con el inicio de una nueva temporada. "Llegamos al debut en muy buenas sensaciones, porque ahora hemos podido entrenar mucho. Luego, cuando se acumulen los viajes, será más difícil. Estamos muy ilusionados por debutar en la Eurocup", ha declarado.