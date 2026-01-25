Baloncesto
El BAXI Manresa da un paso de gigante para alejarse del descenso
El cuadro manresano se impuso al MoraBanc Andorra (91-84) con una gran actuación de Obasohan (22), que les aleja de los puestos de cola
El BAXI Manresa dio un paso de gigante en la Liga Endesa tras vencer por 91-84 al MoraBanc Andorra para dejar atrás los equipos situados en posiciones de descenso y pensar en cotas más ambiciosas. Los 22 puntos del base Retin Obasohan fueron una de las claves para que los catalanes sumaran el séptimo triunfo de la temporada.
Liga Endesa
MAN
AND
|BAXI Manresa, 91
|(19+33+14+25): Obasohan (22), Brooks (11), Reyes (16), Olinde (10), Akobundu (3) -cinco inicial-; Bassas (2), Steinbergs (15), Knudsen (-), Paulicap (-), Oriola (9) y Fernández (3).
|MoraBanc Andorra, 84
|(22+19+17+26): Evans (12), Best (4), Okoye (10), Kostadinov (-), Udeze (12) -cinco inicial-; Luz (2), Ortega (1), McKoy (4), Kuric (16), Pons (5) y Pustovyi (18).
Los manresanos arrancaron con la sexta marcha puesta de la mano de un eléctrico Retin Obasohan, que fue un quebradero de cabeza para la defensa visitante (11-4, min.4). Sin embargo, los andorranos despertaron rápido gracias a los triples habituales de Kyle Kuric para poner por primera vez por delante a los suyos (16-19, min.8).
En los últimos minutos del primer periodo hubo poca anotación y finalmente el MoraBanc Andorra lo acabó por delante con un 19-22 en el luminoso.
El BAXI Manresa se entona
El guión en el segundo cuarto volvió a cambiar y el BAXI Manresa se entonó desde el triple mediante un buen Marcis Steinbergs para poner cinco puntos de ventaja y culminar un buen parcial a favor (32-27, min.14).
Como era de esperar, los del Principado mejoraron sus porcentajes y la conexión entre Shannon Evans y Artem Pustovyi mantuvieron el choque igualado en el tramo final de la primera mitad (43-41, min.18).
Y cuando mejor parecía estar el MoraBanc Andorra, un tiempo muerto de Diego Ocampo hizo efecto rápido y los manresanos, con un inspirado Louis Olinde, culminaron un parcial de 9-0 para llegar al descanso con un 52-41 en la primera gran brecha del partido.
Tras la reanudación, los de Joan Plaza intentaron recortar diferencias gracias a la energía en las penetraciones de Stan Okoye, aunque rápido se cargó de faltas, aspecto que benefició a los locales (54-48, min.24). Con los visitantes desacertados, el Baxi Manresa aprovechó la puntería de Steinbergs desde el triple para escaparse en el marcador y poner tierra de por medio en el Nou Congost (62-50, min.27).
MoraBanc se acerca
En el tramo final de tercer cuarto los andorranos tuvieron un pequeño parcial favorable para rebajar la desventaja a menos de diez puntos y poner el 66-58 a falta de los últimos diez minutos.
Ya en el último periodo, el MoraBanc Andorra creyó en la remontada con un gran Evans en pista (68-63, min.33). El buen momento del americano se alargó y una penetración con mucha elasticidad del base dejó a los suyos a tres puntos de los catalanes (84-81, min.38).
En el último minuto, Evans y Kuric tuvieron oportunidades para empatar el choque, pero fallaron y los manresanos sentenciaron al contraataque con un parcial final que neutralizó el intento de remontada de los del Principado. Al final, el BAXI Manresa venció por 91-84 al MoraBanc Andorra para alejarse de la zona baja de la tabla y mirar definitivamente hacia arriba.
