El BAXI Manresa da un paso de gigante para alejarse del descenso

El BAXI Manresa dio un paso de gigante en la Liga Endesa tras vencer por 91-84 al MoraBanc Andorra para dejar atrás los equipos situados en posiciones de descenso y pensar en cotas más ambiciosas. Los 22 puntos del base Retin Obasohan fueron una de las claves para que los catalanes sumaran el séptimo triunfo de la temporada.

MAN-AND Liga Endesa MAN 91 84 AND Alineaciones BAXI Manresa, 91 (19+33+14+25): Obasohan (22), Brooks (11), Reyes (16), Olinde (10), Akobundu (3) -cinco inicial-; Bassas (2), Steinbergs (15), Knudsen (-), Paulicap (-), Oriola (9) y Fernández (3). MoraBanc Andorra, 84 (22+19+17+26): Evans (12), Best (4), Okoye (10), Kostadinov (-), Udeze (12) -cinco inicial-; Luz (2), Ortega (1), McKoy (4), Kuric (16), Pons (5) y Pustovyi (18).

Los manresanos arrancaron con la sexta marcha puesta de la mano de un eléctrico Retin Obasohan, que fue un quebradero de cabeza para la defensa visitante (11-4, min.4). Sin embargo, los andorranos despertaron rápido gracias a los triples habituales de Kyle Kuric para poner por primera vez por delante a los suyos (16-19, min.8).

En los últimos minutos del primer periodo hubo poca anotación y finalmente el MoraBanc Andorra lo acabó por delante con un 19-22 en el luminoso.

El BAXI Manresa se entona

El guión en el segundo cuarto volvió a cambiar y el BAXI Manresa se entonó desde el triple mediante un buen Marcis Steinbergs para poner cinco puntos de ventaja y culminar un buen parcial a favor (32-27, min.14).

Como era de esperar, los del Principado mejoraron sus porcentajes y la conexión entre Shannon Evans y Artem Pustovyi mantuvieron el choque igualado en el tramo final de la primera mitad (43-41, min.18).

El BAXI sigue sumando en la Liga Endesa y se aleja de los puestos de cola / BAXI

Y cuando mejor parecía estar el MoraBanc Andorra, un tiempo muerto de Diego Ocampo hizo efecto rápido y los manresanos, con un inspirado Louis Olinde, culminaron un parcial de 9-0 para llegar al descanso con un 52-41 en la primera gran brecha del partido.

Tras la reanudación, los de Joan Plaza intentaron recortar diferencias gracias a la energía en las penetraciones de Stan Okoye, aunque rápido se cargó de faltas, aspecto que benefició a los locales (54-48, min.24). Con los visitantes desacertados, el Baxi Manresa aprovechó la puntería de Steinbergs desde el triple para escaparse en el marcador y poner tierra de por medio en el Nou Congost (62-50, min.27).

MoraBanc se acerca

En el tramo final de tercer cuarto los andorranos tuvieron un pequeño parcial favorable para rebajar la desventaja a menos de diez puntos y poner el 66-58 a falta de los últimos diez minutos.

Ya en el último periodo, el MoraBanc Andorra creyó en la remontada con un gran Evans en pista (68-63, min.33). El buen momento del americano se alargó y una penetración con mucha elasticidad del base dejó a los suyos a tres puntos de los catalanes (84-81, min.38).

En el último minuto, Evans y Kuric tuvieron oportunidades para empatar el choque, pero fallaron y los manresanos sentenciaron al contraataque con un parcial final que neutralizó el intento de remontada de los del Principado. Al final, el BAXI Manresa venció por 91-84 al MoraBanc Andorra para alejarse de la zona baja de la tabla y mirar definitivamente hacia arriba.