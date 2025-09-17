Baxi Manresa se da una alegría ante el Lleida en el debut en la Lliga Catalana

El Baxi Manresa golpeó primero en el grupo 1 de la Lliga Catalana ACB tras derrotar en Tarragona al Hiopos Lleida por 90-95, en un choque que estuvo muy igualado hasta el final.

Hiopos Lleida - Baxi Manresa (baloncesto, Lliga Catalana), 17/09/2025 LLIGA CATALANA 2025 LLE 90 95 MAN Alineaciones HIOPOS LLEIDA, 90 (27+20+16+27): Goloman (-), Zoriks (5), Agada (17), Shurna (-), Sanz (8) -cinco inicial- Batemon (20), Walden (3), Ejim (8), Paulí (8), Diagne (3), Jiménez (8) y Krutwig (2). BAXI MANRESA, 95 (20+27+29+19): Benitez (5), Plummer (14), Knudsen (7), Steinbergs (8), Golden (9) -cinco inicial- Ehiogu (8), Reyes (22), Ubal (6), Obasohan (5), Bergseng (-), Izaw-Bolavie (-) y Pérez (8).

El equipo manresano entró mejor en el partido y llevó la iniciativa en los primeros instantes con un 0-5 inicial, pero el Hiopos Lleida, con un enchufado Caleb Agada, dio la vuelta al marcador con un 12-0 de parcial. Los leridanos se mostraron más acertados en ataque, especialmente desde el tiro exterior, y acabaron adjudicándose el primer cuatro por 27-20.

El Baxi Manresa apretó en el segundo, liderado por un Álex Reyes en estado de gracia que llegó al descanso con 19 puntos -anotó 4 triples-, y se puso cinco arriba (40-45, min-18) . El choque entró en una fase muy igualada, con un constante intercambio de golpes y una gran efectividad desde el tiro de tres. A falta de 57 segundos, el escolta del Hiopos Lleida James Batemon selló el empate (47-47) con el que se llegó al intermedio.

En la reanudación, los manresanos abrieron hueco con un parcial de 0-6 nada más empezar, ante un Lleida con Agada en el banquillo tras cometer la tercera falta personal en el primer minuto del tercer cuarto.

Marcis Steinbergs lanza un triple delante de Melvin Ejim / FCBQ

El puertorriqueño Alfonso Plummer, que aterrizó en Manresa este verano, puso a su equipo 10 arriba (54-64, min. 26) con dos triples consecutivos, logrando la máxima diferencia en el encuentro hasta el momento.

Batemon encabezó una tímida reacción leridana, pero los pupilos de Gerard Encuentra no fueron capaces de bajar de la barrera de los 10 puntos. Un triple a tablero sobre la bocina de Dani Pérez puso al Baxi 13 por delante (63-76, min. 30).

El Hiopos volvió a meterse en el choque con un triple de Jiménez y tres tiros libres de Agda al inicio del último cuarto (69-76, min. 31), pero Steinbergs y Obasohan respondieron rápidamente y restauraron la diferencia del equipo de Diego Ocampo.

Un nuevo parcial de 7-0 puso a 5 puntos (82-87, min. 37) a los leridanos, que se resistían a tirar la toalla y se situaron a solo 4 a falta de 45 segundos tras dos tiros libres anotados por Agada. Pero la victoria ya no se le escapó al Baxi Manresa, que se impuso por 90-95 en este primer partido de la Lliga Catalana ACB.