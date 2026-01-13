BALONCESTO
El BAXI Manresa se complica la vida pero acaba sumando un triunfo de prestigio en Estambul
Los de Ocampo derrotaron al Bahcesehir turco a domicilio en la Eurocup
El BAXI Manresa sumó una victoria de prestigio en la cancha del Bahcesehir turco (92-96). Los de Diego Ocampo fueron dominadores del juego durante gran parte del encuentro, completando una grandísima primera parte, con un gran Álex Reyes, que iluminó el camino en ataque con cuatro triples. Al descanso el marcador era de 39-52.
Sin embargo, un horrible último cuarto, en el que encajaron 37 puntos, hizo peligrar el triunfo en los instantes finales. Al final la victoria viajó a Manresa gracias al liderazgo de hombres como Ferran Bassas (19 pts) o Retin Obasohan (20 pts), que ayudaron a los de Ocampo a sumar el octavo triunfo en la Eurocup, una competición en la que ahora afrontarán tres compromisos de forma consecutiva en el Nou Congost, ante Neptunas, Cluj-Napoca y Reyer Venezia.
