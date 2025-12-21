El Baxi Manresa coge aire en Burgos

El San Pablo Burgos volvió a rozar la victoria, pero acabó cediendo tras una prórroga cruel para sus intereses en un partido de enorme desgaste ante un serio BAXI Manresa, en el que los locales fueron de menos a más y mostraron carácter para levantar desventajas importantes pero terminaron condenados por un fallo en la última posesión que les deja con solo un triunfo en su casillero (100-102).

San Pablo Burgos - BAXI Manresa (baloncesto, Liga Endesa), 20/12/2025 LIGA ENDESA BUR 100 102 MAN Alineaciones SAN PABLO BURGOS, 100 (30+21+22+17+10): Jermaine Samuels (2), Jon Axel Gudmundsson (0), Dani Díez (13), Luke Fisher (9), Jhivvan Jackson (26) - cinco inicial - Yannick Nzosa (3), Ramiro Rodríguez (0), Pablo Almazán (-), Gonzalo Corbalán (15), Raúl Neto (8), Leo Meindl (9) y Ethan Happ (15). BAXI MANRESA, 102 (25+27+28+10+12): Alex Reyes (20), Marcis Steinbergs (17), Eli Brooks (8), Piere Oriola (16), Retin Obasohan (9) -cinco inicial- Kaodirichi Akobundu (0), Ferran Bassas (12), Agustín Ubal (13), Gustav Knudsen (2), Louis Olinde (3), Grant Golden (2) y Gerard Fernández (0).

El equipo de Porfi Fisac compitió hasta el último lanzamiento, forzó el tiempo extra y tuvo opciones reales hasta los instantes finales, pero el mayor acierto del rival desde la línea de tres puntos y algunas decisiones clave terminaron inclinando la balanza a favor del cuadro catalán.

El partido arrancó con mucho equilibro, con dos equipos buscando puntos en la pintura y no fue hasta que Jhivvan Jackson entró en acción y con su acierto desde el perímetro impulsó la ventaja burgalesa (13-8). Manresa ajustó (17-16) pero San Pablo fue muy contundente de cara al aro con Happ, Corbalán y Meindl lideraron un parcial de 8-0 que obligó a Ocampo a detener el juego.

El cuarto se cerró con intercambio de canastas y protagonismo exterior, especialmente de Ubal y Steinbergs, dejando el 30-25 al término de los primeros diez minutos. El segundo acto comenzó con San Pablo reforzando su dominio gracias a la continuidad ofensiva de Dani Díez y Neto, que ampliaron la ventaja hasta el 39-30 con un notable control del ritmo.

Sin embargo, el rival reaccionó desde el perímetro y en transición, con Brooks, Steinbergs y Olinde recortando diferencias antes de un parón inesperado por un problema en la pantalla (43-36). Tras la reanudación, Alex Reyes y Obasohan lideraron un parcial visitante de 3-14 que apretó el marcador y dio la vuelta al resultado (46-50), aprovechando varios despistes defensivos locales (51-52).

El tercer cuarto fue claramente adverso para San Pablo, que sufrió un arranque muy desacertado y fue castigado con dureza por el acierto exterior y la verticalidad del rival. Obasohan y Alex Reyes marcaron el tono inicial, ampliando la renta hasta obligar a Porfi Fisac a parar el partido con el marcador ya muy inclinado (56-64).

Lejos de reaccionar, los locales encajaron un duro parcial con Bassas y Steinbergs como protagonistas, alcanzando una máxima diferencia preocupante (59-78). Pese a ello, el equipo no se descompuso y encontró algo de oxígeno en la energía de Jhivvan, Meindl y, especialmente, Corbalán y Happ, que lideraron una lenta pero constante recuperación en el tramo final (73-80).

El último cuarto se convirtió en un ejercicio de carácter y resistencia por parte de San Pablo Burgos, Corbalán asumió galones para liderar un parcial que apretó definitivamente el marcador, aunque su cuarta falta personal condicionó la rotación local (77-80). El intercambio de golpes fue constante, con Fischer y, sobre todo, un inspirado Jhivvan Jackson sosteniendo ofensivamente a Burgos frente a las respuestas de Obasohan y Alex Reyes (85-87).

En un tramo final de máxima tensión, Jhivvan firmó canastas de enorme dificultad para igualar y volver a poner por delante al equipo, neutralizando el triple de Bassas que devolvió ventaja al rival. Con el 90-90 en el marcador, Steinbergs erró el lanzamiento exterior que pudo decidir el encuentro, y Jackson no acertó en la última posesión, enviando el partido a una prórroga.

La prórroga mantuvo el pulso de máxima igualdad y tensión que había marcado el tramo final del encuentro, Manresa golpeó primero, mientras Jhivvan sostuvo a San Pablo con acciones decisivas. El nerviosismo por sumar la victoria empezó a verse en los banquillos y fueron dos técnicas consecutivas a los banquillos, primero a Porfi Fisac y después a Diego Ocampo.

Pese a los golpes constantes de Oriola y Alex Reyes desde la línea, San Pablo se mantuvo con opciones hasta el último minuto gracias al liderazgo de Jhivvan y la aportación puntual de Meindl y Fischer. Sin embargo, el desacierto de Leo Meindl en la última jugada cuando el marcador lucía el 100-101 condenó a los de Porfi Fisac a una dura derrota que les aleja cada vez más de la salvación.