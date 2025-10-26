El Baxi Manresa choca en Madrid con el 'muro' Tavares

El Baxi Manresa plantó cara en el Movistar Arena, pero no pudo evitar la victoria de un Real Madrid que se impuso a los del Bages por 87-75, logrando de esta manera la 34ª victoria consecutiva como local en la ACB, la nueva plusmarca de triunfos seguidos en casa en la Liga Endesa. Edy Tavares resultó letal logrando en menos de 21 minutos 16 puntos, 14 rebotes y cinco tampones para 39 créditos de valoración.

Real Madrid - Baxi Manresa (baloncesto, Liga Endesa), 26/10/2025 LIGA ENDESA RMA 87 75 MAN Alineaciones REAL MADRID, 87 (21+21+23+22): Maledon (8), Abalde (9), Hezonja (8), Lyles (12) y Tavares (16) -cinco inicial-, Campazzo (12), Procida (-), Okeke (6), Krämer (-), Garuba (12), Llull (2) y Almansa (2) BAXI MANRESA, 75 (17+18+20+20): Obasohan (11), Pérez (2), Reyes (13), Olinde (9) y Akobundu (5) -quinteto titular-, Steinbergs (-), Benítez (10), Ubal (7), Golden (18), Gaspá (-), Knudsen (-) e Izaw-Bolavie (-)

Por su parte, los de Diego Ocampo no pudieron apuntarse el segundo triunfo de la semana tras la brillante victoria europea en Tesalónica frete al Aris (79-68), y cedieron pese a los 18 puntos de Grant Golden y a los 13 de Álex Reyes.

Rápida respuesta blanca a un gran inicio manresano

La puesta en escena de los manresanos fue esperanzadora, con un 0-7 de salida que rápidamente fue contestado por los blancos con 14 puntos consecutivos. Logró rehacerse el Baxi Manresa gracias al buen hacer de Grant Golden, pero el Real Madrid se apuntó el primer asalto por 21-17.

Sergio Scariolo tuvo a un gran Edy Tavares, que en los primeros 20 minutos de encuentro firmó ocho puntos, ocho rebotes y cinco tapones. Intratable el caboverdiano en los dos aros, Manresa se mantenía en partido gracias a las pérdidas rivales, y también al acierto de Golden, Retin Obasohan o Luis Olinde.

Floja asistencia al Palacio

El Real Madrid siguió manteniéndose fiable y se marchó a vestuarios con un 42-35 favorable. El partido acusó la disputa del Clásico de LaLiga pocas horas antes, pero la pobre entrada de 5.539 espectadores registrada en el Movistar Arena debe servir para que el club blanco lleve a cabo una profunda reflexión sobre unas asistencias al feudo madridista que son cada día más bajas.

La inercia de la primera parte se mantuvo en el tercer cuarto, tras un parcial de 23-20 en el que Edy Tavares siguió a lo suyo, bien escudado por Trey Lyles, una de las noticias agradables del conjunto blanco en la nueva campaña. Pero Golden, motivado y acertado ante el Real Madrid, seguía haciendo faena, si bien es cierto que 10 minutos, la ventaja de los locales ya era de 10 puntos (65-55).

Trey Lyles, ante Baxi Manresa / ACB Photo - Sara Gordon

A Baxi Manresa se le empezó a hacer largo el encuentro, y en cuanto el Real Madrid pudo apretar, los de Scariolo dejaron el partido prácticamente visto para sentencia. Diego Ocampo intentó reactivar a sus jugadores, pero tras un triple del 'Facu' Campazzo, los blancos ya mandaban por 17 tantos (78-61).

Manresa redujo la desventaja hasta los 10 tantos (81-71), pero los del Bages se quedaron sin tiempo para luchar por la remontada, y acabaron cediendo finalmente por 87-75.