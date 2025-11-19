El BAXI Manresa cae en Venecia y encadena la cuarta derrota consecutiva en la Eurocup

El BAXI Manresa encadenó este miércoles la cuarta derrota consecutiva en la Eurocup ante el Umana Reyer Venecia, que penalizó un mal segundo cuarto del equipo catalán y supo gestionar la ventaja hasta el final del encuentro (97-93). Las noticias positivas del cuadro de Diego Ocampo fueron los 21 puntos de Alfonso Plummer y el gran debut del pívot Pierre Oriola, que anotó 5 puntos, capturó 7 rebotes y sumó 10 dígitos de valoración en 13 minutos. Sin embargo, el buen hacer del ala-pívot del Venecia Kyle Wiltjer, con 20 puntos, 4 rebotes y 18 de valoración, fue uno de los factores que privó al Manresa de la victoria.

El partido comenzó con un intercambio de golpes entre ambos equipos en el que se produjeron varias alternancias en el marcador (14-14, min 5). Retin Obasohan desde el perímetro y Grant Golden desde la zona fueron las principales amenazas ofensivas del equipo del Bages. El Manresa se cargó rápidamente con faltas personales (Hugo Benítez cometió dos y tuvo que ser sustituido), algo que aprovecharon los locales para sumar en ataque. El inicio de las rotaciones favoreció a los de Diego Ocampo, que establecieron una ventaja de cinco puntos tras un triple de Alfonso Plummer (17-22, min 7).

En el tramo final del primer cuarto, ambos conjuntos prosiguieron con buena dinámica anotadora, lo que resultó en el 27-29 con el que se llegó al término de los primeros diez minutos. Tras la reanudación, el encuentro entró en una fase totalmente opuesta a la anterior. Ambos equipos cometieron varios errores no forzados y se precipitaron en ataque. El Venecia estuvo algo más acertado que el BAXI Manresa y aprovechó la ocasión para dar la vuelta al marcador e incluso situar una renta considerable al culminar un parcial 9-0 (40-33, min 14).

Los manresanos estaban obligados a reaccionar y lo hicieron hasta rebajar la diferencia a un punto (46-45, min 18). No obstante, Kyle Wiltjer, que convirtió 17 puntos en la primera mitad, estableció la máxima ventaja para el Venecia justo antes del descanso (54-45, min 20). La salida del BAXI Manresa después del paso por vestuarios no pudo ser mejor y seis puntos consecutivos de Hugo Benítez obligaron a Neven Spahija, técnico local, a pedir tiempo muerto (55-51, min 22).

Tras el parón, la diferencia se estabilizó y el acierto de ambos equipos disminuyó. Sin embargo, los del Bages estaban más metidos en el partido y una bandeja de Alfonso Plummer en un contraataque volvió a situar a su equipo a un solo punto (62-61, min 27). En los últimos instantes del período, el Manresa tuvo algunas posesiones para poder empatar e incluso dar la vuelta al electrónico, pero los locales lograron responder a todos sus ataques e iniciaron el último asalto liderando el encuentro (72-69, min 30).

Dos triples seguidos del escolta del Venecia Denzel Valentine volvieron a situar los nueve de diferencia y un nuevo triple de Leonardo Candi estableció una nueva máxima renta (83-72, min 33). El Manesa era consciente de que debía apurar las opciones que tenía de victoria. A pesar de no desplegar su mejor juego, los de Diego Ocampo tiraron de carácter y lucha para situarse a tres puntos a falta de algo más de tres minutos para la conclusión del encuentro (90-87, min 37).

Con todo abierto, los visitantes disfrutaron de varios ataques para igualar el choque, pero no estuvieron suficientemente acertados. El Venecia sacó provecho de ello y convirtió un triple que prácticamente sentenciaba el encuentro (93-87, min 39). Dos tiros libres de R. J. Cole situaron el 97-93 final.