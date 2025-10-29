El BAXI Manresa cae en casa ante el potente Bahcesehir turco

El BAXI Manresa sufrió la segunda derrota de la temporada en la Eurocup al caer en el Nou Congost ante un Bahcesehir turco muy superior del primer al último minuto, que se impuso por un claro 67-81. Los de Diego Ocampo, con poco acierto en el triple, nunca tuvo opción ante uno de los mejores equipos de la Eurocup. Agustín Ubal fue el mejor de los manresanos, con 15 puntos.

BAXI-BAH Eurocup BAXI 67 81 BAH Alineaciones BAXI Manresa, 67 (13+X19+12+23): Obasohan (2), Benitez (10), Knudsen (0), Steinbergs (3), Akobundu (8)- cinco inicial-, Gaspà (3), Reyes (13), Ubal (15), Olinde (4), Golden (9), Izaw-Bolavie (0), Pérez (0). Bahcesehir, 81 (26+18+17+20): Homesley (14), Flynn (16), Mitchell (1), Cavanaugh (2), Williams (14)- cinco inicial-, Koprivica (3), Haltali (7), Ponitka (1), Akpinar (0), Sipahi (5), Bas (0), Hale (17).

El Bahsecehir empezó mandando en el Nou Congost por un claro 0-7 que obligó al BAXI Manresa a remar contracorriente desde los primeros minutos. Un pobre inicio de los manresanos que obligó a Diego Ocampo a parar el juego y recomponer a los suyos (2-13).

El BAXI no encontraba vías de anotación con facilidad aunque el conjunto turco tampoco estaba demasiado inspirado por lo que los manresanos seguían relativamente cerca a pesar de la poca puntuación con Ubal tomando la responsabilidad ofensiva (13-22).

El cuadro turco despertaba en ataque con errores infantiles del BAXI y lograba su máxima renta al final del primer cuarto (13-26) y con malas sensaciones locales, con 0 de 5 en triples y poca confianza en sus acciones ofensivas.

Agustín Ubal fue uno de los destacados del BAXI en la derrota ante el conjunto turco / REGIO7

El BAXI resiste pero no se acerca

Steinbergs anotaba el primer triple para el BAXI para revitalizar el ataque manresano (16-27). Los de Ocampo mostraron mayor agresividad, aunque costaba reducir las diferencias con un acertado Homesley (20-35). Ocampo paraba el duelo al ver que el equipo turco abría una diferencia importante mediado el segundo cuarto.

Ubal era el hombre más incisivo del BAXI (8 puntos) tratando de meter a su equipo en el duelo (27-39). A pesar de la pobre primera mitad, la diferencia de solo 12 puntos (32-44) daba esperanzas al conjunto manresano de cara a la segunda parte.

Steinbergs, en una acción del encuentro en el Nou Congost / REGIO7

El BAXI Manresa volvió con más brío tras pasar por el vestuario y la renta bajó a los nueve puntos (39-48) con un Nou Congost que despertaba para animar a los suyos. Aunque la precipitación volvió a castigar a los locales y el Bahcesehir lograba contener ese arranque explosivo de los locales con un inspirado Flynn (41-56).

Técnica a Ocampo

Ocampo recibía una falta técnica, quizá con la intención de despertar a su equipo, aunque costaba un mundo acercarse al cuadro turco, en parte por los malos porcentajes en el triple (2 de 17) y también en los tiros libres (42-59). El objetivo era no descolgarse en el electrónico antes de acabar el tercer cuarto (44-61).

El BAXI tuvo pocas acciones fáciles en ataque, y algunas, con el encuentro decidido / REGIO7

Un sólido Bahcesehir aprovechaba sus ataques para anotar o sacar faltas personales, aunque su falta de acierto en el tiro libre (57%) permitía al BAXI seguir en el duelo al final del tercer cuarto (44-61) aunque muy incómodo todo el partido ante los turcos que no perdían el control en ningún momento.

Un triple de Hale al inicio del cuarto final dejaba el Nou Congost en completo silencio y con la sensación de que el duelo estaba finiquitado (44-64). Otro triple turco abría la renta visitante a 23 (46-69). El objetivo ahora era no descomponerse para sufrir una derrota digna.

Con el partido decidido, Marko Barac sentó a sus titulares, donde destacó Hale (17) y Flynn (16) para que el duelo se ajustara un poco, aunque nunca para poner en peligro la victoria visitante (67-81).