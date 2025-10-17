BAXI Manresa y Bàsquet Girona afrontan la tercera jornada de ACB con dinámicas opuestas

La tercera jornada de la Liga Endesa abre el telón con dos partidos con protagonismo catalán. El BAXI Manresa buscará, en el Nou Congost, su cuarta victoria consecutiva frente al Dreamland Gran Canaria, mientras que el Bàsquet Girona, instalado en los últimos puestos con un 0-2, intentará lograr su primer triunfo de la temporada a costa del MoraBanc Andorra.

Un Manresa en dinámica ascendente

El equipo de Diego Ocampo ha conseguido enderezar el rumbo negativo en el que había entrado en los dos primeros partidos de la temporada, que perdió ante el Slask Wroclaw y La Laguna Tenerife. Sin embargo, los catalanes encadenan tres triunfos consecutivos, entre ACB y Eurocup. El último, este pasado miércoles, en el atípico partido contra el Hapoel Jerusalem (101-94), que se jugó a puerta cerrada.

Los manresanos sumaron una victoria importante, que les da moral para afrontar sus próximos compromisos. En frente tendrán al Dreamland Gran Canaria, que llega al Nou Congost sin conocer la victoria en ACB, pero tras haberse enfrentado a dos rivales de mucha entidad: Real Madrid y Unicaja.

Diego Ocampo tendrá la duda hasta última hora del alero danés Gustav Knudsen, que se perdió los últimos partidos por unas molestias musculares. El gallego tendrá que hacer un descarte en la convocatoria.

El Girona, en busca de su primer triunfo

Por su parte, el Bàsquet Girona llega en una situación muy distinta a la de Manresa. El conjunto gerundense todavía no conoce la victoria esta temporada y más allá de los resultados, está inmerso en una dinámica negativa de sensaciones.

Hasta la fecha, los Moncho Fernández han protagonizado dos derrotas muy contundentes, en las que no estuvieron ni siquiera cerca de poder competir por ganar. En el debut cayeron por 18 puntos en Burgos, y en la segunda jornada lo hicieron por 22 ante el UCAM Murcia.

En este último choque, Ottis Livingston II, fichado para ser el jugador franquicia del equipo y protagonista positivo de la pretemporada, anotó tan solo dos puntos, con un pobre 1/9 en tiros de campo, por lo que se espera mucho más de él en los próximos compromisos. La otra cara de la moneda están siendo Mark Hughes, Pep Busquets y Martinas Geben, que sí están rindiendo a mejor nivel.

En frente tendrán a un rival directo, el MoraBanc Andorra de Joan Plaza, que también ha comenzado la temporada con dos derrotas. Precisamente, la última victoria como visitante del Bàsquet Girona fue en el feudo andorrano, el pasado mes de mayo.

El equipo que salga victorioso conseguirá un ansiado primer triunfo que le dará aire y le alejará un poco de las últimas posiciones de la clasificación ACB.