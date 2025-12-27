El BAXI Manresa asalta el Príncipe Felipe y mantiene viva su ilusión por la Copa

El BAXI Manresa asaltó este sábado el pabellón Príncipe Felipe y se impuso al Casademont Zaragoza (83-95) para apuntarse su quinto triunfo en lo que va de Liga Endesa y mantener vivas sus opciones de participar en la Copa del Rey que se disputará el próximo febrero en Valencia.

ZAR-BAXI Liga Endesa ZAR 83 95 BAXI Alineaciones Casademont Zaragoza, 83 (16+12+28+27): Bell-Haynes (12), Stephens (2), Yusta (17), Robinson (13), Koumadje (6), -cinco inicial-, Spissu (8), González (5), Fernández (-), Soriano (4), Dubljevic (9), Rodríguez (7) y Traoré (-). BAXI Manresa, 95 (17+17+28+33): Obasohan (4), Brooks (8), Reyes (8), Olinde (4) y Oriola (21), -cinco inicial-, Akobundu (1), Bassas (10), Ubal (18), Steinbergs (15), Knudsen (-), Golden (6) y Fernández (-).

El cuadro catalán, que siempre llevó la delantera con pequeñas rentas, no se vino abajo cuando los locales dieron la vuelta al marcador (42-41, min. 24). Con un contundente parcial de 23-39, liderado por Pierre Oriola (21 puntos), Agustín Ubal (18) y Ferran Bassas, que firmó un doble-doble de 10 puntos y 11 asistencias, dinamitó el partido.

Por su parte, el conjunto maño ve muy reducidas sus opciones de participar en la Copa, en un partido en el que acusó la tarde más aciaga de Santi Yusta. Aunque anotó 17 puntos, muchos sirvieron solo para maquillar la diferencia final, agravada por un pobre acierto en el triple (6/21).

Tensión desde los primeros minutos

La tensión entre ambos equipos, conscientes de que estaba en juego su opción de seguir soñando con la Copa del Rey, se hizo palpable desde los primeros minutos. Los dos conjuntos comenzaron acelerados, imprecisos de cara al aro, lo que se reflejó en un marcador corto y equilibrado (8-8, min.4).

El BAXI Manresa se llevó una gran victoria de Zaragoza / Javier Belver / EFE

Conforme avanzaba el primer cuarto, el Manresa comenzó a imponer su juego y lo reflejó en el marcador. Una defensa firme en el rebote y ataques más medidos, junto a la inspiración de Ubal —que anotó seis puntos consecutivos— le permitió abrir una pequeña ventaja (11-16, min.8).

El cuadro maño recortó distancias al cierre del primer acto con un triple de Miguel González (16-17), pero esa inercia no se concretó. Los visitantes, más pragmáticos, recurrieron a Oriola para imponer su jerarquía en el poste y a la energía de Brooks en defensa para sostener el arreón y mantener la ventaja (23-27, min.15).

Impulso del BAXI Manresa

Un inagotable Dubljevic tiró de picardía, sacó faltas en la pintura y, con tiros libres, igualó la contienda (27-27, min.17). Sin embargo, la precipitación por anotar rápido y una tarde aciaga de Yusta —jugador más valorado de la Liga Endesa, con solo dos puntos al descanso— permitieron al Manresa tomar un nuevo impulso y, con un parcial de 0-7, marchándose al descanso por delante (28-34).

Tras el paso por vestuarios, una salida en tromba del Casademont neutralizó rápidamente cinco puntos consecutivos de Oriola. La perspicacia de Bell-Haynes y Yusta —el primero anotando y el segundo repartiendo juego— permitió a los locales recuperar ritmo y confianza, culminando con una canasta de Robinson que dio la vuelta al marcador (42-41, min. 24).

Diego Ocampo, dando instrucciones a sus jugadores en el Príncipe Felipe / Javier Belver / EFE

Cuando parecía un punto de inflexión para el partido, Ubal se echó el Manresa a la espalda y anotó ocho puntos consecutivos para absorber el golpe (48-52, min.26). El alero uruguayo sacó su carácter a relucir y contagió a Reyes, Bassas y Steinbergs —este con tres triples—, que asumieron responsabilidades desde el perímetro y llevaron a su equipo a la máxima diferencia en el arranque del último acto (60-68, min.32).

Oriola evitó cualquier sorpresa

El cuadro aragonés debía quemar sus últimos cartuchos, pero el momento de acierto de su rival, una técnica a Yusta que les colocó en bonus con siete minutos por jugar, y el oficio del Manresa, con un Oriola mayúsculo en todas sus facetas— pusieron el partido muy cuesta arriba para los locales (65-80, min.35).

Yusta maquilló la diferencia con dos triples consecutivos que, sin embargo, llegaron demasiado tarde (77-91, min.38). El Manresa, con una alta rotación que mantuvo enchufados a todos sus jugadores y ataques largos, hizo morir el partido hasta el 83-95 definitivo, sumando un valioso triunfo que mantiene vivas sus opciones de Copa del Rey.