Baloncesto
El BAXI Manresa aparca la mala racha en la Eurocup con visita al UCAM Murcia
Los del Bages viajan desde Lituania sin pasar por Manresa y encaran la jornada 6 con las dudas de Alfonso Plummer y Louis Olinde, que han viajado pero se están readaptando a la dinámica del equipo
El BAXI Manresa abre este sábado la sexta jornada de la Liga Endesa en Murcia (18.00 h.) frente a un UCAM que ha hecho un gran inicio y que tiene 2 conocidos de la afición manresana en la plantilla. Se añaden a la expedición del equipo Olinde y Plummer, aunque todavía no con garantías de estar al 100%.
El BAXI Manresa sigue fuera de casa su ruta. Ahora el equipo ya está en Murcia preparando el partido de este sábado a las 18:00. Los hombres de Diego Ocampo quieren mejorar con respecto al partido de este miércoles en Klaipeda, donde cayeron por 100 a 87.
Se añadirán a la expedición manresana Louis Olinde y Alfonso Plummer, que se recuperaban en Manresa. Toca mantener un buen nivel en la Liga Endesa e intentar luchar por la victoria frente a un equipo que está haciendo un gran inicio de curso.
Un UCAM Murcia en forma
El UCAM Murcia, por su parte, sólo ha perdido un partido, en la pista del Tenerife. Los de Sito Alonso han derrotado a Andorra, Girona, Baskonia y Barça (este último en el Palau Blaugrana) y están haciendo un inicio de temporada muy prometedor.
El equipo que dirige Sito Alonso ha incorporado a 7 nuevos jugadores esta temporada, 4 de los cuales son jugadores interiores. En el equipo universitario están Emanuel Cate y Dani Garcia, pero en este inicio de campeonato están destacando por encima de sus compañeros el base David DeJulius (14,8p 4ass) y el pívot Davontae Cacok (10,6p 4,8r).
Diego Ocampo atendía a los medios desde Murcia, y decía en sus declaraciones previas que "el UCAM Murcia tiene jugadores nuevos pero también tienen jugadores que tienen conocen muy bien la liga y seguro que han hecho un gran trabajo con su entrenador para adaptar los nuevos fichajes; tienen talento sobre la pista y se está notando; la lucha, las ganas y la inteligencia por el rebote será clave para decidir el partido", comentó el técnico del cuadro manresano.
