El BAXI Manresa afronta un doble reto como visitante en Lituania y Murcia

El BAXI Manresa inicia una semana de doble visita con su visita a la pista del Klaipeda. Los del Bages juegan este miércoles a las 18:00 en la pista del Neptunas Klaipeda (Lituania) en la jornada 6 de la Eurocup antes de ir directamente hacia Murcia

Nueva semana de desplazamientos para el BAXI Manresa, que encadena dospartidos fuera de casa, empezando por el enfrentamiento de Eurocup en la pista del Neptunas Klaipeda lituano. Los de Diego Ocampo, con buenas sensaciones tras derrotar al Bilbao Basket, afrontan la jornada 6 de la Eurocup, donde tienen un balance positivo (3-2).

Este martes el equipo ha viajado a Lituania para disputar a las 18:00 el miércoles el primer partido de la semana fuera de casa. Los manresanos tienen un balance positivo en la Eurocup, con 3 victorias y 2 derrotas. Pretenden seguir en positivo y pelear por la victoria en una pista complicada y ante un equipo que empezó ganando los 2 primeros partidos.

Neptunas, con grandes tiradores

Neptunas Klaipeda es un equipo lituano en todos los sentidos: tiene grandes tiradores y sabe jugar en equipo y hacer circular bien la bola. El peso de la plantilla y los hombres más importantes sobre la pista son lituanos: el exterior Arnas Velicka (12,2 puntos y 3,8 rebotes), el 'cuatro' Donatas Tarolis (14-4,8), o el checo James Karnik (5,8 rebotes) o el letón Lomazs llevan el peso estadístico. También hay 2 americanos en el equipo: Cleary y Tucker.

Marc Estany, técnico asistente del BAXI Manresa, valoraba así al rival de esta semana: "·Es un equipo diferente a los que hemos jugado en la Eurocup, juegan un estilo más 'europeo' en el sentido de que se pasan muy bien el balón, tienen jugadores que echan muy bien de 3 puntos; crean la mayoría de ventajas a partir del bloqueo y continuación de sus hombres pequeños con los cinco; es un reto tanto por el partido como por todo lo que conlleva, intentaremos centrarnos en nosotros cómo hacemos siempre para ser lo más competitivos posible, finalizó.