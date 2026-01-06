El Baxi Manresa acaba con el Aris y acelera hacia los octavos de la Eurocup

El Baxi Manresa ganó al Aris de Salónica (113-89) en el Día de Reyes en el Nou Congost y dio un paso de gigante hacia los octavos de final de la Eurocup. Retin Obasohan, con 18 puntos y 6 asistencias, fue uno de los jugadores más destacados del encuentro.

Baxi Manresa - Aris Salónica (baloncesto, Eurocup), 30/12/2025 EUROCUP MAN 113 99 ARI Alineaciones BAXI MANRESA, 113 (35+28+24+26): Bassas (14), Ubal (14), Reyes (12), Olinde (10), Akobundu (2) -cinco inicial-; Gaspà (5), Steinbergs (12), Knudsen (2), Oriola (2), Obasohan (18), Golden (8) y Fernández (14). ARIS SALÓNICA, 99 (18+20+28+33): Long (15), Andjusic (18), Poulianitis (1), Noua (23), Kulboka (3) -cinco inicial-; Jones (27), Forbes (6), Forester (4) y Enoch (2).

El equipo catalán arrancó el encuentro con la sexta marcha en el acelerador puesta, especialmente en el lado ofensivo, en el que Agustín Ubal se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para la defensa visitante (14-7, min. 5).

El festival anotador de los del Bages fue al alza y el que se unió al mismo fue Marcis Steinbergs, con uno de sus habituales triples, para disparar a los suyos hasta los diez puntos de ventaja (24-14, min. 8). El Aris no reaccionó y el Baxi Manresa lo aprovechó para seguir ensanchando la diferencia y poner un apabullante 35-18 al final del primer cuarto que ya dejó todo muy encarrilado para los de Diego Ocampo.

La situación en los visitantes no varió y los locales siguieron con buenos porcentajes en ataque. El joven Gerard Fernández se unió a la fiesta desde la línea del tiro libre para superar ya los 20 puntos de ventaja (45-24, min. 13). Y de joven a joven, luego el protagonista fue Max Gaspà, desde la línea de tres, para superar los 30 de renta, una ventaja que ya dejó todo prácticamente visto para sentencia y aún no había finalizado el segundo periodo (61-29, min. 18).

Antes de llegar al descanso, el Aris empezó a anotar un poco más mediante Bryce Jones, pero fue insuficiente para tener un buen resultado de cara a una segunda mitad que comenzó con un contundente resultado en contra de 63-38. En la reanudación, los visitantes continuaron con su mejoría, gracias otra vez a Jones, pero en el Baxi Manresa se entonaron tanto Retin Obasohan como Pierre Oriola para mantener una notable distancia en el marcador (71-52, min. 25).

En los minutos posteriores hubo intercambio de golpes, aunque en los locales estuvo de nuevo imperial el joven Fernández, que maravilló a la afición presente en el Nou Congost (77-56, min. 28). El Baxi Manresa aguantó la gran ventaja obtenida y se marchó al final del tercer periodo con un 87-66 que dejó a todo el mundo muy tranquilo en los locales.

Con todo a favor para el Baxi, el Aris arrancó muy bien el último cuarto, con cinco puntos consecutivos de Amine Noua que pusieron un 87-73 a falta de ocho minutos para el final para provocar el tiempo muerto rápido de Ocampo. Los visitantes llegaron a ponerse a 11 puntos tras dos triples más de Jones, pero la respuesta desde la misma distancia tanto de Steinbergs como de Obasohan les enfriaron en su intento de remontada (95-81, min. 35).

Al final, el Aris pudo recortar un poco más, pero el Baxi Manresa, con un gran Ferran Bassas en los últimos minutos, selló el triunfo por 113-99 para dar un paso de gigante hacia los octavos de final.