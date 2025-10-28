Batacazo de los Lakers sin Doncic ni LeBron; nadie para a Wembanyama

Los Oklahoma City Thunder tan solo concedieron dos puntos este lunes a Cooper Flagg, número uno absoluto en el último draft, y siguen perfectos en este arranque de temporada de la NBA junto a los Philadelphia 76ers y a los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama, quien firmó un nuevo doble doble en la victoria texana contra los Toronto Raptors.

En Utah, los Jazz se llevaron una batalla contra los Phoenix Suns tras pasar por la prórroga, con 51 puntos del finlandés Lauri Markkanen.

Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, cuentan sus partidos por victorias. Sumaron la cuarta de cuatro con un trabajado 101-94 en el campo de los Dallas Mavericks, donde estuvieron a punto de pagar su bajón de concentración en el cuarto período.

OKC estuvo arriba 93-74 al comienzo del cuarto período, pero sufrió un parcial de 20-2 que volvió a meter a los Mavericks en el partido. Isaiah Hartenstein cortó el mal momento a tiempo y los Thunder defendieron su cuarta victoria de cuatro.

Gilgeous Alexander firmó 23 puntos y ocho asistencias. Y la defensa de Oklahoma anuló a Flagg, quien no pasó de dos puntos (1 de 9 en tiros), dos rebotes y dos robos en 31 minutos. Anthony Davis fue el mejor de Dallas con 26 puntos y once rebotes.

51 puntos de Markkanen, triple doble de Jokic

Markkanen vivió la mejor noche anotadora de su carrera, al endosar 51 puntos a los Suns en la victoria 138-134 de los Jazz.

El finlandés acabó el partido con catorce de 32 en tiros de campo, metió seis triples y conectó sus 17 libres lanzados. Capturó además catorce rebotes.

En Minneapolis, los Denver Nuggets tumbaron a unos Wolves (127-114) sin Anthony Edwards con un nuevo triple doble del serbio Nikola Jokic (25 puntos con 9 de 10 en tiros, 19 rebotes y 10 asistencias). Jamal Murray selló 43 puntos.

Los 76ers se divierten

Si OKC arrancaba el año como gran favorito para llegar hasta el final, los 76ers lo hacían repletos de dudas. De momento, solo saben ganar y el 136-124 endosado a los Orlando Magic les entregó la tercera victoria de tres.

Lo lograron sin poder contar con Joel Embiid, ausente como parte de su protocolo de recuperación por una operación de rodilla.

Además del MVP de 2023, los 76ers tampoco pudieron contar con Paul George, pero sí con un grupo de talento joven y ambicioso. A los 43 puntos de Maxey se sumaron los 26 y siete asistencias del novato VJ Edgecombe, elegido con el número tres absoluto en el último draft, y los 25 de Kelly Oubre Jr.

También celebraron los Cleveland Cavaliers, con un triunfo por 116-95 en el campo de los Detroit Pistons logrado al ritmo de Donovan Mitchell (35 puntos).

Wembanyama, 4 de 4

Siguen volando los Spurs de Wembanyama, quien fue elegido este lunes como mejor jugador de la semana en el Oeste. El francés, número uno absoluto en el draft de 2023, selló 24 puntos con siete de ocho en tiros, a los que sumó quince rebotes y cuatro asistencias.

Tras conseguir 18 tapones en tres partidos, ante los Raptors, Wemby, de 224 centímetros de altura, solo logró uno.

Los Houston Rockets, con 19 puntos de Kevin Durant y 21 de Alperen Sengun, pudieron celebrar su primera victoria de la temporada, tras arrancar con dos derrotas.

Los Rockets destrozaron a los Nets del técnico español Jordi Fernández, que sufrieron su cuarta derrota en cuatro partidos.

También consiguieron su primera victoria los Boston Celtics, que arrollaron 122-90 a los New Orleans Pelicans a domicilio, en un partido en el que el español Hugo González no tuvo minutos. El exmadridista había sido titular el domingo en la derrota sufrida contra los Detroit Pistons.

Los Lakers no remontan

Los Portland Trail Blazers del técnico interino brasileño Tiago Splitter ganaron este lunes por 122-108 en el campo de Los Ángeles Lakers, que no podían contar con Luka Doncic ni LeBron James, ambos lesionados.

Con Splitter en el banquillo tras el arresto de Chauncey Billups por un escándalo de póquer y mafia, los Blazers sumaron su segunda victoria de la temporada.

Los Lakers jugaron sin Doncic, baja al menos hasta el próximo domingo por un esguince en un dedo, ni LeBron, quien convive con un problema de ciática. Tampoco estuvo Marcus Smart, ausente por molestias musculares en un cuádriceps.

Austin Reaves, que el domingo había firmado 51 puntos contra los Kings, volvió a brillar, con 41 puntos. El equipo de JJ Redick ganó dos partidos y perdió dos en esta temporada.

El máximo anotador de los Blazers fue Deni Avdija con 25 puntos, y Jrue Holiday aportó 24.

En el Chase Center de San Francisco, los Golden State Warriors doblegaron con autoridad a los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama (131-118).

El canario aportó catorce puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos en 22 minutos en pista saliendo del banquillo. Falló los dos libres lanzados, lo que provocó una vistosa reacción provocadora de Draymond Green.

Jonathan Kuminga guió a los Warriors con un doble doble de 25 puntos y doce rebotes. Steph Curry contribuyó con 16 y cuatro triples. EFE