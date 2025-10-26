Baloncesto
El Bàsquet Girona suma al fin su primer triunfo y abandona la última posición
Triunfo esperanzador para los de Moncho Fernández que arranca su casillero de triunfos (1-3) en la Liga Endesa
El Bàsquet Girona abandonó este domingo la última posición de la Liga Endesa al celebrar la primera victoria de la temporada con un trabajado 85-81 contra el Dreamland Gran Canaria en Fontajau, en la cuarta jornada de la competición.
Liga Endesa
GIR
CAN
|Bàsquet Girona, 85
|(23+24+17+21): Livingston II (14), Needham (9), Busquets (13), Martínez (10), Fernández (6) -cinco inicial-; Hughes (13), Geben (3), Vildoza (7), Maric (6), Fjellerup (4) y Hollanders (-)
|DreamLand Gran Canaria, 81
|(23+20+16+22): Albicy (6), Wong (16), Brussino (19), Labeyrie (-), Tobey (2) -cinco inicial-; Pelos (11), Kuath (3), Samar (6), Salvó (11), Vila (-) y Angola (-)
El equipo de Moncho Fernández dio un golpe sobre la mesa y sumó un triunfo esperanzador después de las dolorosas derrotas ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos (97-79), el UCAM Murcia (71-93) y el MoraBanc Andorra con un triple de aro a aro de Rafa Luz bajo la bocina para forzar la prórroga (115-113).
Sergi Martínez (10 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración), Livingston II (14 puntos) y Busquets y Hughes (13) lideraron una sólida actuación de los catalanes. El cuadro de Jaka Lakovic, con 19 puntos de Nico Brussino, puso fin a una racha de tres victorias, ante el Le Mans Sarthe Basket y al Spartak Subotica en la Liga de Campeones y ante el Baxi Manresa en la ACB, y lamentó la tercera derrota en cuatro jornadas, tras los tropiezos iniciales ante el Real Madrid y el Unicaja.
Un Girona más agresivo
El Girona estaba obligado a reivindicarse y dar un paso adelante para disipar las dudas y la inquietud de Fontajau e inauguró el encuentro con un 14-5, con dos triples seguidos de Livingston II y un parcial de 7-0. El equipo local jugaba con más agresividad e intensidad que el rival y dos triples seguidos de Hughes llevaron la ventaja hasta los diez puntos a los seis minutos (20-10) y obligaron a Lakovic a pedir tiempo muerto.
El Gran Canaria creció con un parcial de 0-8 con triples de Brussino y Samar y cerró el primer cuarto con un palmeo de Salvó para igualar el resultado (23-23). El cuadro de Lakovic, de menos a más, consiguió su primera ventaja con un triple del propio Salvó (23-26) y Brussino y Wong elevaron la renta hasta el 29-36.
Pero cuando parecía más tocado el Girona se levantó y respondió con un parcial de 14-4 con cuatro triples seguidos sin fallo para recuperar la iniciativa (45-41).
Igualdad tras el descanso
Después del descanso (47-43) continuó la igualdad entre los dos equipos. Needham rompió el intercambio de golpes con su tercer triple en cuatro intentos (54-49) y el Girona se escapó a ocho puntos (59-51), pero acosaba su debilidad en los tiros libres: 10/17 (59%).
Angola sostuvo al Gran Canaria en momentos de debilidad y el partido llegó al final del tercer período con cinco puntos de ventaja para el Girona (64-59). El Gran Canaria se situó por delante en el marcador a falta de tres minutos (72-73), pero el Girona hizo gala de la fortaleza mental que Moncho había echado de menos en las tres primeras jornadas y halló el premio de la victoria.
El equipo recuperó el mando con cinco puntos seguidos de Vildoza y puso tierra de por medio con dos triples seguidos de Busquets y Livingston II (83-75). El conjunto canario aún se colocó a dos puntos a falta de once segundos gracias a dos triples de Brussino y Pelos (85-81), pero Fontajau pudo celebrar la primera alegría de la temporada.
