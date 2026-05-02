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BALONCESTO

El Bàsquet Girona somete al Casademont Zaragoza e iguala su techo de victorias en la ACB

El conjunto gerundense se impuso al conjunto maño (90-81) para sumar su decimotercera victoria en la Liga Endesa y acabar con una racha de tres derrotas consecutivas

El Bàsquet Girona pasó por encima del Casademont Zaragoza, en un buen partido del equipo gerundense

El Bàsquet Girona pasó por encima del Casademont Zaragoza, en un buen partido del equipo gerundense / GIR

SPORT.es

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Gerona

El Bàsquet Girona sometió este sábado al Casademont Zaragoza (90-81) e igualó su techo de victorias en la Liga Endesa (13), con cinco jornadas por delante aún para seguir soñando con Europa. El equipo de Marc Gasol y Moncho Fernández puso fin a una racha de tres derrotas gracias a una excelente primera mitad y recuperó la décima posición a la espera del duelo del Río Breogán en casa del Kosner Baskonia.

GIR-CAS

Liga Endesa

90
81
Alineaciones
Bàsquet Girona, 90
(32+26+14+18): Livingston (20), Needham (20), Hughes (12), Martínez (10), Geben (6) -cinco inicial-; Busquets (7), Karnik (2), Hildreth (6), Vildoza (4) y Susinskas (3)
Casademont Zaragoza, 81
(17+15+28+21): Wright-Foreman (16), Spissu (14), Yusta (15), Robinson (7), Dubljevic (1) -cinco inicial-; Rodríguez (10), González (8), Washington (6), Traoré (2), Fernández (2) y Koumadje (-)
Árbitros:
Carlos Peruga, Raúl Zamorano y Fabio Fernández.Sin eliminados.
Incidencias:
Encuentro correspondiente a la 29ª jornada de la Liga Endesa, disputado en Fontajau, ante 4.237 espectadores.

Livingston y Needham lideraron al equipo con 20 puntos cada uno y el Girona rompió su récord de triples en la Liga Endesa con un 18/37 (49%).El Zaragoza empezó la jornada con dos triunfos sobre el descenso después de las victorias ante el Hiopos Lleida (107-91) y el Gran Canaria (74-78), pero hincó la rodilla en el partido número 500 de Joan Plaza en la ACB.

Los primeros compases del encuentro fueron tan igualados como trepidantes (10-11), pero los locales pronto se escaparon en el marcador a base de triples: acertaron los primeros seis que lanzaron y a los cuatro minutos y medio ya sumaban 22 puntos. El Zaragoza, superado, enlazó cuatro minutos sin anotar y el Girona logró un contundente parcial de 18-0 para elevar su máxima ventaja hasta los 17 puntos (28-11), tras tres acciones de Hildreth.

Los gerundenses sumaron la decimotercera victoria de la temporada ante su afición en Fontajau

Los gerundenses sumaron la decimotercera victoria de la temporada ante su afición en Fontajau / GIR

Un Girona arrollador

Los visitantes reaccionaron con dos triples de Yusta, pero el equipo de Moncho despidió el primer período con un 32-17 a favor y con un inequívoco 11-3 en rebotes. El Girona, desenfrenado, continuó alimentando la ventaja con el inicio de la segunda mitad, con nuevos triples de Needham, Martínez y Hughes para situar un 45-21 extraordinario a los 13 minutos.

Plaza intentó frenar la hemorragia, pero todo siguió igual después del tiempo muerto. La renta catalana alcanzó los 30 puntos con el 54-24, después de dos nuevos triples de Needham y otro de Livingston. Llevaban un 5/6 y un 3/3 y el Girona, un 12/16.

Yusta se multiplicaba para mantener vivo al Zaragoza, pero el partido llegó al descanso encarrilado porque el electrónico lucía un 58-32. Needham y Livingston ya sumaban 40 créditos de valoración.

Reacción tímida visitante

La segunda mitad empezó con el mismo guion de la primera, con el sexto triple de Needham (61-32), pero el Girona solo logró cinco puntos en los primeros cinco minutos del tercer cuarto y el Zaragoza acortó distancias con un parcial de 2-16 para recobrar el pulso (63-48).

El Casademont Zaragoza trató de reaccionar en la parte final del encuentro aunque no fue suficiente

El Casademont Zaragoza trató de reaccionar en la parte final del encuentro aunque no fue suficiente / GIR

Los locales, de más a menos, sumaron nueve pérdidas en el tercer período y los visitantes, liderados por Spissu y Wright-Foreman, se situaron a diez puntos (68-58).

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El 72-60 del final del tercer período daba vida al Zaragoza (14-28), Wright-Foreman y Yusta rompieron la barrera psicológica de los diez puntos (84-75) y Robinson estableció el 84-78 a falta de un minuto, pero el Girona supo sufrir para amarrar el triunfo.

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