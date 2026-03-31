Baloncesto
El Bàsquet Girona se refuerza con un escolta procedente de la G-League
El inglés Cameron Hildreth firma con el cuadro gerundense hasta final de temporada
Cameron Hildreth (Worthing, 18/09/2002) es nuevo jugador del Bàsquet Girona hasta final de temporada. El alero, de 1,95 metros de altura, llega procedente de los Noblesville Boom, equipo filial de los Indiana Pacers que juega en la G League.
Hildreth ha desarrollado su trayectoria en la liga inglesa, en el Surrey Scorchers, la temporada 2020/21, para después fichar por la Universidad de Wake Forest (Wake Forest Demon Deacons) de la NCAA, donde ha jugado desde la temporada 2021/22 hasta la 2024.
En su última temporada en la NCAA, en la que disputó 30 partidos, promedió 14,8 puntos, 3,8 rebotes y 2,7 asistencias por partido.
Internacional con Inglaterra
Esta temporada, en la G League, ha jugado 35 partidos con una media de 13,3 puntos, 3,3 rebotes y 3,4 asistencias. El jugador también ha participado en el Adidas Next Generation Tournament la temporada 2019/20 y ha sido internacional con la selección inglesa U16 y U18.
“Tras la lesión de Maxi, consideramos que debíamos reforzar el juego exterior del equipo”, dijo el director deportivo, Fernando San Emeterio. “Cameron es un jugador muy versátil: ha jugado de 3 y de 2, e incluso esta temporada ha actuado de 1 en su equipo debido a las lesiones que han tenido”, dijo.
“Tiene una buena capacidad para jugar en transición, así como para acabar dentro de la pintura y, desde aquí, asistir a los compañeros. Creemos que aporta una buena intensidad defensiva y una energía que se acoplará muy bien a nuestra filosofía, y por eso hemos decidido incorporarlo”, finalizó San Emeterio.
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