El Bàsquet Girona quiere hacerse fuerte en Fontajau ante un Hiopos Lleida necesitado

El Bàsquet Girona y el Hiopos Lleida, empatados en la Liga Endesa con cuatro triunfos y siete derrotas, se medirán este domingo (12:00 horas) en un partido en el que los locales quieren hacerse fuertes en Fontajau y los visitantes, necesitados, tratarán de romper una racha de cinco derrotas seguidas.

El Bàsquet Girona llegará a la cita tras perder contra La Laguna Tenerife (89-86) en un duelo que quebró una dinámica de cuatro triunfos consecutivos como local, pero dio continuidad a las buenas sensaciones en casa.

El equipo de Moncho Fernández compitió de tú a tú contra uno de los mejores equipos de la competición e incluso iba por delante a falta de seis minutos (80-78), pero acabó hincando la rodilla por el acierto visitante en los triples (18/31, 58%).

Livingstone y Sergi Martínez, en buen momento

El base Otis Livingston II firmó con 23 puntos su récord anotador con el equipo que preside Marc Gasol, y el alero Sergi Martínez registró su mejor marca de anotación (20) y de valoración (27).

Moncho Fernández confía en su equipo para doblegar este domingo al Hiopos Lleida / David Borrat / EFE

Asimismo, el Girona, que seguirá sin poder contar con el lesionado Maxi Fjellerup, tiene que corregir sus números como visitante, con cinco derrotas en cinco desplazamientos, pero la afición está tranquila e ilusionada porque el equipo tiene una cómoda renta de tres triunfos sobre el descenso. Además el calendario también permite ser optimista porque el equipo ya se ha enfrentado a seis de los siete primeros clasificados y ahora vienen varios duelos directos.

Además, el Bàsquet Girona ya ganó al Lleida en los dos partidos de la temporada pasada (85-90 y 95-83), y su próximo rival llegará a Fontajau precedido por una racha de cinco derrotas consecutivas que han calmado los ánimos tras un ilusionante inicio de temporada.

Encuentra, con todos sus efectivos

La última de ellas fue ante el Real Madrid (81-88), y el pívot György Golomán, que jugó en el Girona la temporada 2023-2024, completó una gran actuación, con 15 puntos, 8 rebotes y 19 de valoración.

El Hiopos Lleida se aferra a su estrella, James Batemon, para romper su racha de cinco derrotas consecutivas, en la pista del Bàsquet Girona / Alex López / EFE

El técnico Gerard Encuentra podrá contar con todos sus jugadores, entre ellos el escolta James Batemon, el mejor del equipo hasta la fecha (14,2 puntos, 2,3 asistencias y 12,6 de valoración), que se perdió los dos últimos encuentros por unas molestias musculares y por un proceso vírico, respectivamente.

Sin embargo, no formará parte de la expedición ilerdense el base Xavier Castañeda, que el pasado lunes fue anunciado como nuevo refuerzo del equipo en calidad de cedido, pero finalmente regresará al Unicaja tras no superar la revisión médica