Baloncesto
El Bàsquet Girona inicia la pretemporada con una sesión doble de entrenamiento
El club gerundense ha iniciado la semana trabajando mañana y tarde, y que marca el inicio oficial de la pretemporada
El Bàsquet Girona se ha puesto en marcha este lunes con elprimer entrenamiento del nuevo curso en Fontajau, en una sesión que ha servido como toma de contacto y reencuentro entre los jugadores y el cuerpo técnico.
Con este primer paso, el conjunto gerundense comienza a preparar su cuarta temporada consecutiva en la Liga ACB. Bajo las órdenes de Moncho Fernández, entrenador del equipo, los jugadores han empezado a trabajar en la puesta a punto de cara a los retos de la nueva temporada.
En esta primera sesión han estado ausentes los jugadores que se encuentran concentrados con las sus selecciones nacionales: Juan Fernández y José Vildoza, con Argentina.
Después de la lista anunciada por Scariolo este sábado, Guillem Ferrando, que estaba con la selección española ayudando en la preparación del torneo se selecciones, se ha incorporado este mismo lunes en el equipo.
Para ayudar en estos primeros entrenamientos, Moncho Fernández contará con cuatro jugadores de la base: Pol Coll, Enric Sanmartín, Oriol Molist y Àxel Serkan.
