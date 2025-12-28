El Bàsquet Girona se hace fuerte en Fontajau y alarga la mala racha del Hiopos Lleida

El Bàsquet Girona logró la quinta victoria en siete partidos en Fontajau con un 103-86 contra el Hiopos Lleida que le permite mantener viva la ilusión de la Copa del Rey y que supone la sexta derrota consecutiva del equipo de Gerard Encuentra.

GIR-LLEI Liga Endesa GIR 103 86 LLEI Alineaciones Bàsquet Girona, 103 (33+21+24+25): Livingston II (11), Needham (13), Martínez (5), Fernández (18), Maric (2) -cinco inicial-; Busquets (11), Geben (13), Hughes (14), Vildoza (9), Susinskas (6) y Ferrando (1) Hiopos Lleida, 86 (24+20+25+17): Batemon (27), Agada (2), Ejim (15), Sanz (13), Diagne (6) -cinco inicial-; Paulí (14), Walden (5), Goloman (1), Shurna (-), Zoriks (3) y Krutwig (-).

El conjunto de Moncho Fernández sigue sin ganar a domicilio, pero las sensaciones en casa son excelentes y este domingo cosechó una nueva alegría con Juan Fernández como 'MVP', con 18 puntos y ocho rebotes, y siete jugadores con dobles dígitos de valoración.

Los dos equipos empezaron esta 12ª jornada de la Liga Endesa empatados con cuatro victorias y siete derrotas, pero ganó el Girona y ya dispone de cuatro triunfos sobre la zona de descenso y podrá seguir persiguiendo la octava posición: el Kosner Baskonia está a una sola victoria, aunque con un partido pendiente.

Moncho Fernández da instrucciones a grito pelado, a sus jugadores / David Borrat / EFE

Batemon no fue suficiente para el Hiopos

El Lleida, con la novedad de James Batemon, su mejor jugador (27 puntos y 32 créditos de valoración), llegaba a Fontajau necesitado por la mala racha, pero lamentó un nuevo tropiezo.

La intensidad fue la nota dominante ya desde el salto inicial, en un partido vibrante entre dos equipos que juegan a muchas revoluciones. El Lleida dominó los primeros compases con un gran 4/4 en triples (12-16). Pero los locales remontaron con un 7-0 y Encuentra tuvo que pedir tiempo muerto tras una canasta de Pep Busquets tras el quinto rebote ofensivo (22-17). Era un 7-2 en el global. El parcial llegó hasta el 10-0 con un triple de Pepe Vildoza (25-17).

Oriol Paulí y Batemon mantenían vivo al Lleida (27-22), pero el Girona despidió el primer cuarto con dos triples de Derek Needham para colocar un 33-24. Los locales lucían un 7/14 desde más allá de la línea de 6,75 metros y los visitantes, un 5/8.

El Girona, en control

La máxima ventaja llegó hasta los 11 puntos nada más arrancar el segundo cuarto. El Lleida se acercó a solo cinco puntos con un triple de Kristers Zoriks (40-35), apenas el quinto jugador visitante en anotar por los nueve locales, pero el Girona recuperó los once puntos (48-37).

El duelo se vivió con intensidad, aunque cayó del lado del conjunto de Moncho Fernández / David Borrat / EFE

Encuentra tuvo que pedir un nuevo tiempo muerto tras un triple de Busquets que situaba un 51-39 a los 18 minutos. Paulí y Batemon matizaron el marcador antes de llegar al descanso (54-44). Ya llevaban 11 y 16 por los 12 del local Fernández. Era un 12-0 en rebotes ofensivos.

La segunda mitad empezó con el primer punto de Caleb Agada, muy incómodo, y Encuentra volvió a parar el encuentro antes del minuto y medio porque la máxima ventaja ya había alcanzado los 13 puntos (58-45). Tres jugadores claves visitantes, Batemon, Melvin Ejim y Gyorgy Goloman, ya tenían tres faltas. La defensa de los locales frustraba al Lleida, con el doble de pérdidas que su rival (5-9) y la mitad de rebotes (27-14).

Último intento del Hiopos Lleida

El partido parecía encarrilado, pero el Lleida dio un paso adelante y peleó por entrar en el partido hasta que lo consiguió (66-60, 8:15). Faltaban 14 minutos y Batemon ya llevaba 23 puntos. Ejim castigaba al Girona.Los locales pararon el golpe con un triple de Mindaugas Susinskas y una nueva acción de Fernández (75-63) y abrieron el último cuarto con un nuevo triple de Needham para situar un 81-69.

Gerard Encuentra no da con la tecla para acabar con la racha negativa de su equipo / David Borrat / EFE

El Lleida entró en los últimos siete minutos a siete puntos gracias a un triple de Paulí (82-75), pero el Girona recuperó los 13 puntos (89-76) y a falta de tres minutos y medio ya finiquitó el partido con un mate de Geben y un nuevo triple de Hughes (94-76). El parcial era de 12-1.

La ventaja incluso llegó hasta los 19 puntos de la mano de Fernández (98-77). El Girona celebró el tercer triunfo en tres duelos en la ACB contra el Lleida y podrá seguir soñando con la Copa.