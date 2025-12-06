El Bàsquet Girona se dio un festival ante Breogán

El Bàsquet Girona pasó por encima del Río Breogán (103-80) y encadenó la cuarta victoria en el pabellón de Fontajau para aumentar la renta sobre el descenso a tres triunfos y mirar hacia arriba en la clasificación, gracias a una primera mitad de excelente (60-30).

Bàsquet Girona - Breogán (baloncesto, ACB), 06/12/2025 LIGA ENDESA GIR 103 80 BRE Alineaciones BÀSQUET GIRONA, 103 (30+30+24+19): Livingston II (2), Needham (10), Martínez (14), Susinskas (9), Geben (10) -cinco inicial-; Busquets (17), Vildoza (19), Fernández (6), Hughes (4), Maric (12) y Ferrando (-). BREOGÁN, 80 (14+16+23+27): Russell (6), Kurucs (5), Cook (12), Sakho (-), Brankovic (5) -cinco inicial-; Aranitovic (14), Alonso (13), Dibba (12), Mavra (5), Apic (-) y Quintela (8).

El equipo de Moncho Fernández dio un nuevo paso adelante que permite afrontar los retos contra el Real Madrid y La Laguna Tenerife con poco que perder y mucho que ganar. El cuadro de Luis Casimiro venía de someter al UCAM Murcia (83-96) y al Recoletas Salud San Pablo Burgos (105-78), pero firmó un mal partido y no tuvo opciones en Girona.

Busquets (17 puntos y 23 de valoración) y Vildoza (19), Martínez (14) y Maric (12) fueron los MVPs del equipo catalán, siempre por delante en el marcador en una sensacional actuación colectiva. Los dos equipos quedan empatados a cuatro triunfos en nueve jornadas.

El Girona, si quiere aspirar a algo más que la salvación, tiene la obligación de mejorar en los triples porque es el primer equipo de la liga en intentos (34,8 por partido) y el último en acierto (27,7%) y contra el Breogán lo intentó desde el salto inicial, con dos triples de Susinskas y Needham (0-6). Los gallegos contestaron (11-10), pero los locales dinamitaron el duelo con su intensidad en defensa y sobre todo su acierto en ataque, guiados por un omnipresente Busquets.

La ventaja se disparó hasta el 30-11 tras dos triples seguidos del escolta catalán. El Girona lucía un 6/9 desde más allá de la línea de 6,75 metros y el Breogán, un nulo 1/8. El parcial era de 19-1. Los visitantes cerraron el primer cuarto con un triple de Aranitovic (30-14) e intentaron dar un paso adelante con el inicio del segundo período (35-21), pero el Girona recuperó los 19 puntos de renta con un gran triple de Vildoza y dos canastas consecutivas de Fernández a los 15 minutos (42-23).

Casimiro pidió su segundo tiempo muerto, pero la renta superó los 20 puntos con otro triple de Martínez (45-23), el noveno local en 15 intentos. El duelo llegó al descanso resuelto, con un sorprendente 60-30 en el marcador. Era un 23-11 en rebotes y un 17-6 en asistencias. El Breogán llevaba un 8/31 en tiros de campo. Fontajau acariciaba una nueva victoria, tras los triunfos ante el Dreamland Gran Canaria (85-71), el Barça (96-78) y el Coviran Granada (82-76).

Si todavía había quedaba alguna esperanza gallega se acabó de disipar con un triple de Susinskas y otro mate de Martínez al inicio de la segunda mitad (65-30). Una bajada de tensión en la iluminación de Fontajau provocó un parón de más de 15 minutos que fue como un segundo descanso, pero tampoco alteró el guion.

La ventaja llegó hasta la insospechada cifra de 39 puntos con dos canastas de Maric y un triple de Hughes (76-37). El Breogán llevaba un 4/22 en triples (18%). El conjunto gallego maquilló el resultado con un 1-10 en el tramo final del tercer cuarto (82-53) y con un 0-12 en los primeros tres minutos del último período (84-65) y salvó el honor, pero la noche ya había quedado vista para sentencia al descanso.