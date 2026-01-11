El Bàsquet Girona se despide de la Copa ante un Baskonia que ya la tiene a tiro

El Kosner Baskonia dio este domingo un paso casi definitivo hacia la Copa del Rey con un trabajado triunfo en Fontajau contra el Bàsquet Girona (85-94), que ya se queda sin opciones matemáticas de acabar la primera vuelta entre los ocho primeros de la Liga Endesa.

GIR-BAS Liga Endesa GIR 85 96 BAS Alineaciones Bàsquet Girona, 85 (16+25+25+19): Livingston II (16), Hughes (13), Martínez (8), Susinskas (4), Geben (10) -cinco inicial-; Fernández (11), Busquets (6), Maric (8), Vildoza (3) y Needham (6). Kosner Baskonia, 96 (22+20+25+29): Forrest (18), Spagnolo (6), Radzevicius (7), Kurucs (15), Diop (-) -cinco inicial-; Luwawu-Cabarrot (15), Simmons (6), Diakite (8), Frisch (19), Omoruyi (2) y Villar (-).

El equipo de Paolo Galbiati (9/5) ya suma dos victorias más que el noveno clasificado a falta de dos jornadas y además tiene un partido pendiente, el próximo martes contra el Dreamland Gran Canaria (6/8). Después recibirá al Baxi Manresa y al Joventut Badalona en el Fernando Buesa Arena.

Clement Frisch (19 puntos, ocho rebotes y 24 créditos de valoración), Trent Forrest (18 puntos, siete asistencias y 25 créditos de valoración) y Rodions Kurucs y Timothé Luwawu-Cabarrot (15) comandaron al Baskonia en la quinta victoria seguida en la ACB.

Maric trata de anotar en presencia de Diakite, en el duelo disputado en Fontajau / David Borrat / EFE

El cuadro de Moncho Fernández (6/9) tenía la obligación de ganar para apurar el sueño de la Copa, pero encadenó la segunda derrota tras caer ante el Surne Bilbao (89-93) y ahora deberá centrarse en consolidarse en la zona tranquila. El Girona perdió a pesar de pelear hasta el final, liderado por Otis Livingston II (16), pero mantiene la renta de tres triunfos sobre el descenso.

Buen inicio del Baskonia

El Baskonia, en racha, empezó el partido mucho mejor que su rival. Abrió el duelo con dos triples de Kurucs y Forrest y pronto cosechó una ventaja de 13 puntos (4-17). El Girona apenas había conseguido cuatro puntos en seis minutos.

Pero los locales, de menos a más, respondieron con un parcial de 10-2 (14-19). El primer período se acabó con un 16-22. El Girona tenía un pésimo 4/15 en tiros de campo (27%), pero quería pelear y ya sumaba cinco rebotes ofensivos.

La igualdad continuó en el segundo período. El Girona se acercó a solo dos puntos (25-27), pero emergió la figura de Frisch, autor de diez de los primeros 12 puntos del Baskonia en el segundo cuarto (28-34).

Primeras ventajas del Girona

Los dos equipos se alternaban en la iniciativa y la diferencia crecía y decrecía, en un duelo de mucha intensidad. El Girona logró su primera ventaja con un parcial de 6-0 para colocar el 40-39 y ganó el segundo período (25-20), pero los visitantes llegaron al descanso por delante gracias al segundo triple de Luwawu-Cabarrot (41-42). El Baskonia, incómodo, ya sumaba diez pérdidas.

El entrenador del Girona, Moncho Fernández, se queja de una acción durante el encuentro disputado en Fontajau / David Borrat / EFE

El conjunto vasco abrió la segunda mitad con un triple de Gytis Radzevicius (41-45), pero el local Livingston II contestó con dos aciertos consecutivos desde más allá de la línea de 6,75 metros (47-45). La ventaja cambiaba constantemente de manos en el tercer período: Frisch, Luwawu-Cabarrot y Forrest superaron los diez puntos, mientras el Girona apelaba a la fuerza del colectivo.

El Baskonia firmó un parcial de 0-7 para escaparse hasta el 60-65, pero el Girona cerró el tercer período solo un punto por debajo por obra de Martinas Geben (66-67). El partido, tan importante en la pelea por la Copa, seguía en un puño.

Un parcial de 2-10 decide

El cuadro de Galbiati rompió el partido con un 2-10 en los primeros minutos del último cuarto, con dos triples consecutivos de Frisch, el cuarto de cinco intentos en su cuenta, y Kobi Simmons (68-77). Era la máxima ventaja desde el 4-17.

El Baskonia recuperó los diez puntos de margen a falta de dos minutos (76-86) y a pesar de los intentos locales encarriló el encuentro con un triple de Kurucs (80-89) para sellar un triunfo con sabor a Copa y despertar al Girona del sueño.