El Bàsquet Girona celebra una victoria clave en la zona baja a costa del Covirán Granada

El Bàsquet Girona celebró este sábado un triunfo clave en la zona baja de la Liga Endesa contra el colista, el Coviran Granada, por 82-76 para alimentar el colchón sobre el descenso y empezar a aspirar a algo más que la salvación.

GIR-GRA Liga Endesa GIR 82 76 GRA Alineaciones Bàsquet Girona, 82 (19+17+21+25): Livingston II (20), Needham (7), Busquets (5), Fernández (15), Geben (8) -cinco inicial-; Hughes (6), Susinskas (3), Vildoza (9), Martínez (2), Maric (4) y Hollanders (3) Covirán Granada, 76 (27+16+10+23): Costa (17), Kljajic (5), Valtonen (16), Bozic (1), Olumuyiwa (6) -cinco inicial-; Thomas (12), Rousselle (9), Hankins (10), Burjanadze (-) y Munnings (-)

El conjunto de Moncho Fernández sufrió en la primera mitad (36-41), pero remontó y dio continuidad a la histórica victoria contra el Barça (96-78). Ya son tres triunfos en siete partidos. El gran protagonista de la tarde fue Livingston II con 20 puntos, cuatro rebotes, seis asistencias y 28 de valoración, seguido de Fernández (15).

El equipo de Ramon Díaz venía de lograr su primera victoria contra el líder invicto, el Valencia Basket, y en Fontajau llegó a ganar de once puntos (24-35), pero encajó una nueva derrota.

Mucha igualdad inicial

El partido arrancó con mucha igualdad y muchas alternativas. Costa encadenó cinco puntos (3-7), pero Fernández le respondió con la misma moneda (8-7). Los andaluces amenazaron con escaparse pronto en el electrónico con un 0-8 después del tercer triple en tres intentos (8-15), por el 1/6 catalán.

Moncho Fernández, dando instrucciones en la banda / Marc Martí / DDG

El Girona restableció el equilibrio con un 7-0 (17-17), pero atrás daba demasiadas facilidades y delante no sabía como atacar los cambios defensivos rivales. El Granada despidió el primer cuarto con un parcial de 2-10 y un 19-27 a favor. Ya había logrado 28 puntos en el primer período contra el Valencia.

La renta superó los diez puntos a los 12 minutos con un triple de Thomas y cinco puntos más de Costa (24-35). El Granada tenía un 5/7 en triples. El Girona llegó al descanso con un pobre 3/18 (17%). El equipo de Moncho jugaba desacertado e incómodo, sin fluidez ni continuidad en el ataque.

Dominio visitante al descanso

Vildoza situó los locales a cinco puntos (36-41), pero Costa despidió la primera parte con el 36-43. Sumaba 14 puntos. Bozic aún no había anotado. El encuentro cambió radicalmente después del descanso, con un 8-0 con un 3+1 de Livingston II y dos 'alley oop' de Needham para Geben (44-43).

La afición volvió a vibrar en Fontajau con la victoria ante el colista de la Liga Endesa / Marc Martí / DDG

El Girona había dado un paso adelante y quería romper el partido. El Granada, bloqueado, no anotó en los primeros cinco minutos y el parcial ya era de 17-0 tras un triple de Needham (53-43). A falta de 15 minutos Díaz ya solo tenía un tiempo muerto.

Valtonen y Hankins reaccionaron y el encuentro llegó al final del tercer cuarto con un 57-53. En el último período continuó el recital de Livingston II y el Girona se escapó con un triple de Susinskas (66-57), pero el Granada respondió con cuatro triples de Thomas (2), Rousselle y Valtonen para llegar a los dos últimos minutos con empate: 70-70.

Pero la victoria se quedó en casa por obra de Livingston II. Encarriló el partido con otro 3+1 (74-70). Valtonen aún firmó un último triple (76-73), pero el Girona selló un triunfo para respirar y para soñar.