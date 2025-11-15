Baloncesto
El Bàsquet Girona celebra una victoria clave en la zona baja a costa del Covirán Granada
El conjunto de Moncho Fernández sumó su tercer triunfo liguero (82-76) para salir de la zona 'caliente' de la clasificación
El Bàsquet Girona celebró este sábado un triunfo clave en la zona baja de la Liga Endesa contra el colista, el Coviran Granada, por 82-76 para alimentar el colchón sobre el descenso y empezar a aspirar a algo más que la salvación.
Liga Endesa
GIR
GRA
|Bàsquet Girona, 82
|(19+17+21+25): Livingston II (20), Needham (7), Busquets (5), Fernández (15), Geben (8) -cinco inicial-; Hughes (6), Susinskas (3), Vildoza (9), Martínez (2), Maric (4) y Hollanders (3)
|Covirán Granada, 76
|(27+16+10+23): Costa (17), Kljajic (5), Valtonen (16), Bozic (1), Olumuyiwa (6) -cinco inicial-; Thomas (12), Rousselle (9), Hankins (10), Burjanadze (-) y Munnings (-)
El conjunto de Moncho Fernández sufrió en la primera mitad (36-41), pero remontó y dio continuidad a la histórica victoria contra el Barça (96-78). Ya son tres triunfos en siete partidos. El gran protagonista de la tarde fue Livingston II con 20 puntos, cuatro rebotes, seis asistencias y 28 de valoración, seguido de Fernández (15).
El equipo de Ramon Díaz venía de lograr su primera victoria contra el líder invicto, el Valencia Basket, y en Fontajau llegó a ganar de once puntos (24-35), pero encajó una nueva derrota.
Mucha igualdad inicial
El partido arrancó con mucha igualdad y muchas alternativas. Costa encadenó cinco puntos (3-7), pero Fernández le respondió con la misma moneda (8-7). Los andaluces amenazaron con escaparse pronto en el electrónico con un 0-8 después del tercer triple en tres intentos (8-15), por el 1/6 catalán.
El Girona restableció el equilibrio con un 7-0 (17-17), pero atrás daba demasiadas facilidades y delante no sabía como atacar los cambios defensivos rivales. El Granada despidió el primer cuarto con un parcial de 2-10 y un 19-27 a favor. Ya había logrado 28 puntos en el primer período contra el Valencia.
La renta superó los diez puntos a los 12 minutos con un triple de Thomas y cinco puntos más de Costa (24-35). El Granada tenía un 5/7 en triples. El Girona llegó al descanso con un pobre 3/18 (17%). El equipo de Moncho jugaba desacertado e incómodo, sin fluidez ni continuidad en el ataque.
Dominio visitante al descanso
Vildoza situó los locales a cinco puntos (36-41), pero Costa despidió la primera parte con el 36-43. Sumaba 14 puntos. Bozic aún no había anotado. El encuentro cambió radicalmente después del descanso, con un 8-0 con un 3+1 de Livingston II y dos 'alley oop' de Needham para Geben (44-43).
El Girona había dado un paso adelante y quería romper el partido. El Granada, bloqueado, no anotó en los primeros cinco minutos y el parcial ya era de 17-0 tras un triple de Needham (53-43). A falta de 15 minutos Díaz ya solo tenía un tiempo muerto.
Valtonen y Hankins reaccionaron y el encuentro llegó al final del tercer cuarto con un 57-53. En el último período continuó el recital de Livingston II y el Girona se escapó con un triple de Susinskas (66-57), pero el Granada respondió con cuatro triples de Thomas (2), Rousselle y Valtonen para llegar a los dos últimos minutos con empate: 70-70.
Pero la victoria se quedó en casa por obra de Livingston II. Encarriló el partido con otro 3+1 (74-70). Valtonen aún firmó un último triple (76-73), pero el Girona selló un triunfo para respirar y para soñar.