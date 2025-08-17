El Bàsquet Girona busca a sus aficionados VIP

El Bàsquet Girona, de la mano de su presidente, Marc Gasol, está a punto de iniciar una nueva campaña en la Liga Endesa y el club, a medida que se asienta en la ACB, trata de ofrecer la mejor experiencia posible a sus aficionados, y también de poder vivir un encuentro prácticamente a lado de la acción en el campo.

Por ello, ha puesto a la venta abonos VIP en la ‘Players Zone’, que ofrecen una experiencia total, con asientos exclusivos en la Fila 0, con aparcamiento reservado a la llegada a Fontajau, además de un acceso exclusivo y poder disfrutar de un servicio de catering ininterrumpido desde una hora antes, al descanso, y hasta una hora después.

Sin duda, un servicio con asientos limitados, pero que ya están disponibles para los socios que quieran animar al cuadro gerundense prácticamente desde el banquillo del conjunto de Moncho Fernández y al mismo tiempo vivir los partidos como nunca ha sucedido en la Liga Endesa.

Los asientos VIP del Bàsquet Girona, una manera nueva de vivir la acción de la Liga Endesa / B.GIRONA

Una experiencia inédita en ACB

Quién pueda disfrutar de estos asientos exclusivos, podrá decir que es una experiencia que no se puede vivir en ningún campo ACB, de poder estar junto a los entrenadores y el banquillo de ambos equipos, algo que sí se puede ver en los encuentros de la NBA y que Marc Gasol ha decidido poner en marcha junto al equipo de marketing.

Un paso más para hacer más grande a la entidad gerundense que ahora también ha integrado en su estructura al Spar Girona para hacer más grande y sólido el baloncesto en Girona.