En Directo
Baloncesto
Bàsquet Girona - Barça, en directo: torneo Platja d'Aro de baloncesto, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el duelo entre el Barça de Basket y el Bàsquet Girona en el Palacio de Deportes y Congresos de Platja d’Aro.
El Barça de basket y el Bàsquet Girona se enfrentan en un partido previo al inicio de temporada, en el torneo amistoso de pretemporada Platja d'Aro.
BÀSQUET GIRONA 0-0 BARÇA | 10'
El Barça empieza con Marcos, Cale, Clyburn, Norris y Fall.
Suena el himno de Catalunya, con Marc Gasol presente en el pabellón.
Tres jóvenes en la convocatoria de Peñarroya: Sayon Keita, Nikola Kusturica i Mohamed Dabone
Lesión de Núñez
Núñez ha sufrido una reacción inflamatoria en la rodilla derecha, de la que fue intervenido hace seis meses. Según la evolución en los próximos 15 días, deberá someterse a nuevas pruebas médicas. Si no empeora la situación, debería estar alrededor de dos y tres semanas de baja.
¡Buenas noches a todos! El Barça disputa su segundo partido de pretemporada en el torneo Platja d'Aro contra el Bàsquet Girona. Los de Peñarroya no podrán contar en el partido con Juan Núñez, que ha sufrido una lesión de última hora. ¡Empezamos!
