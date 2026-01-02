El Bàsquet Girona asalta el Nou Congost con una canasta sobre la bocina de Geben

El Bàsquet Girona asaltó el Nou Congost tras vencer al Baxi Manresa por 95-97 con una canasta sobre la bocina del pívot lituano Martinas Geben. Precisamente, Geben fue el máximo anotador de su equipo con 28 puntos, mientras que en los manresanos no tuvieron premio los 26 puntos de Retin Obasohan.

BAXI-GIR Liga Endesa BAXI 95 97 GIR Alineaciones BAXI Manresa, 95 (25+34+22+14): Obasohan (26), Brooks (17), Reyes (12), Steinbergs (5), Golden (5) -cinco inicial-; Akobundu (1), Bassas (5), Ubal (11), Knudsen (-), Olinde (13), Oriola (-) y Fernández (-). Bàsquet Girona, 97 (29+19+30+19): Needham (5), Livingston (16), Martínez (11), Fernández (4), Maric (4) -cinco inicial-; Busquets (6), Hughes (2), Ferrando (-), Vildoza (13), Geben (28) y Susinskas (8).

El derbi catalán comenzó con los dos equipos muy entonados en ataque, aunque el Bàsquet Girona fue el primer equipo en tomar la delantera gracias a los triples de Mindaugas Susinskas (14-17, min. 5). Los gerundenses hicieron el amago de escaparse en el luminoso, pero un triple en los manresanos de Ferran Bassas hizo que la contienda se mantuviera igualada (20-22, min.8).

Al final, tras un pequeño parcial final, el Bàsquet Girona acabó el primer periodo con un favorable 25-29 en el Nou Congost.

Un BAXI entonado

El guion cambió por completo en el segundo cuarto, con un BAXI Manresa mejor en ambos lados de la pista, y rápidamente empataron el choque tras un triple esquinado de Louis Olinde (31-31, min.12). Los de Moncho Fernández continuaron sin anotar y los manresanos lo aprovecharon con un buen Grant Golden en la pintura para poner hasta nueve puntos de diferencia (50-41, min.17).

El gran encuentro de Obasohan no tuvo premio para el BAXI Manresa / Siu Wu / EFE

Y por si fuera poco, irrumpió en pista la figura del uruguayo Agustín Ubal, que anotó sobre la bocina para dejar un 59-48 favorable a su equipo antes de llegar al tiempo de descanso.

En la reanudación, el Baxi Manresa puso la sexta marcha en el acelerador con un inspiradísimo Retin Obasohan desde la línea de tres para poner la máxima de los locales (72-57, min.23). Sin embargo, como era de esperar, el Bàsquet Girona mejoró sus registros y unos buenos minutos del argentino Pepe Vildoza permitieron a su equipo rebajar notablemente la desventaja (75-68, min.27).

Parcial visitante de 3-19

El parcial de los gerundenses fue de hasta 3-19, lo que le hicieron empatar el encuentro, pero un triple sobre la bocina de Eli Brooks en los manresanos hizo que estos se marcharan con un 81-78 antes de encarar los últimos diez minutos de partido.

El conjunto de Moncho Fernández tuvo fe hasta el final, para llevarse la victoria del Nou Congost / Siu Wu / EFE

En el inicio del último cuarto, el Bàsquet Girona tuvo múltiples opciones para ponerse por delante, pero los errores se pagan y en el otro lado no falló de tres Álex Reyes, que provocó el tiempo muerto de Moncho Fernández (86-82, min.34).Un parón que vino bien a los gerundenses, y es que en un abrir y cerrar de ojos volvieron a empatar el derbi tras un triple de Otis Livingston (88-88, min.37).

El tramo final se convirtió en un intercambio de canastas y a falta de 15 segundos, el Bàsquet Girona tuvo el último tiro para ganar o ir a la prórroga. Vildoza falló su triple, pero Geben capturó el rebote ofensivo bajo aro para anotar sobre la bocina y confirmar el triunfo de los gerundenses en el Nou Congost por 95-97.