Baskonia suma pólvora con A.J. Lawson

Tras unas primeras semanas de post temporada muy movidas, el ambiente está mucho más relajado en el entorno Baskonia. Con la continuidad de Paolo Galbiati en el banquillo asegurada, la plantilla baskonista de la próxima temporada empieza a coger forma. A.J. Lawson ha sido anunciado esta tarde y está llamado a ser uno de los nombres propios del perímetro azulgrana.

Se trata de un exterior canadiense de dos metros de altura con pasaporte jamaicano que vivirá su primera experiencia en Europa. El jugador, de 26 años, acumula 107 partidos en la NBA tras finalizar el periplo universitario en South Carolina Gamecocks. Desde entonces, ha compaginado la NBA con los equipos filiales de la G-League de Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks y Toronto Raptors.

Su participación en la que es considerada la mejor liga del mundo ha ido de menos a más, disputando 24 encuentros con los Raptors la última temporada, en los que promedió 4.2 puntos y 1.8 rebotes en casi 10 minutos. Donde ha destacado con regularidad ha sido en la G-League, con más de 20 puntos por partido los últimos años. Sin ir más lejos, en los Raptors 905 promedió 21.5 tantos y 4.9 capturas para 19.2 de valoración en 37 partidos en la temporada 2025-26.

Cubrir los grandes vacíos

El conjunto vasco está reponiendose de un inicio estival bastante duro en cuanto a salidas de jugadores. Ocho hombres no siguen en el Baskonia respecto la pasada temporada. Algunos de ellos, además, nombres de quilates y que se habían ganado un lugar en el corazón de la afición baskonista. Timothé Luwawu-Cabarrot, máximo anotador de la Liga Endesa, fichó por el Real Madrid hace unos días tras dos temporadas en Vitoria, mismos años que Trent Forrest, que ha salido rumbo al Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius.

También han sido sensibles las bajas interiores. Por una parte, la de Mamadi Diakité, un jugador con mucho potencial que se enrolará a las filas del Dubai de Xavi Pascual; y, por otra parte, Eugene Omoruyi, un 4-5 muy físico y con un buen IQ que ha fichado por el ambicioso Besiktas tras no ser renovado. Otros jugadores que no siguen en Baskonia son Rafa Villar, Gytis Radzevicius, Jesse Edwards y Markquis Nowell.

Lawson es el tercer fichaje de este renovado Baskonia, así como la tercera incorporación exterior. Hasta el momento, no ha habido ninguna novedad en el juego interior. Si no hay ningún cambio, continúan Kobi Simmons, Markus Howard, Matteo Spagnolo y Rodions Kurucs (puede jugar de 3-4) y se les han sumado Chris Duarte (procedente de Unicaja) y Dewayne Stewart Jr. (excompañero de Umoja Gibson en Cedevita).

Posible salida de Khalifa Diop

Pese a haber engrasado la maquinaria de llegadas, el capítulo de salidas parece que todavía no puede darse por cerrado. Tras las ocho salidas ya mencionadas, el siguiente podría ser Khalifa Diop. Al pívot senegalés le costó aclimatarse a la Euroliga y a mla atmósfera baskonista, pero con Paolo Galbiati encontró su espacio hasta lesionarse unas pocas semanas antes de la Copa del Rey. Desde entonces, ha estado en el dique seco.

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No obstante, es un jugador bien valorado por su capacidad intimidatoria (2'15m.) y su condición de cupo. Uno de los equipos que lo tiene en su agenda, según el periodista Moisés Rodríguez, es La Laguna Tenerife, que busca un nuevo interior que supla la baja de Fran Guerra, quien cambia de isla y fichará por Dreamland Gran Canaria. Precisamente, Diop es canterano claretiano, club desde el que dio el salto a Baskonia, por lo que se puede considerar, en cierta medida, un viaje a la inversa.