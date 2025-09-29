El Baskonia, a revivir las grandes noches europeas del Buesa Arena

El Baskonia vuelve a reiniciar la partida. Y en Euroliga lo lleva haciendo las últimas seis temporadas. Son los años que lleva sin pisar el play-off, cada vez más caro y del que Baskonia cada vez está más lejos. Sin estabilidad y con mil y una probaturas, el cuadro vitoriano ha dado el último golpe de timón este pasado verano. ¿El objetivo? Volver a ganar en Euroliga y revivir las grandes noches europeas.

Nuevo director de orquesta

El proyecto con Pablo Laso al frente no salió cómo se esperaba, y la directiva alavesa decidió darle puerta y entregar las llaves de la nave al italiano Paolo Galbiati. La llegada del técnico vitoriano fue un revulsivo para toda la parroquia baskonista tras una temporada anterior decepcionante (sin Copa del Rey y tampoco play-off nacional ni europeo) con cambio de entrenador incluido (Ivanovic por Peñarroya).

Sin embargo, poca diferencia tuvo la temporada 2023-24 con la 2024-25. Laso tampoco consiguió meter a Baskonia entre los ocho primeros para participar en la Copa del Rey, tampoco en el play-off de la Euroliga (14º) pero sí en el de Liga Endesa, aunque fue eliminado por el Real Madrid en cuartos de final.

Ahora, el mando de la situación lo tiene Paolo Galbiati, un técnico joven (41 años) que las últimas dos temporadas ha dirigido al Trento italiano. En el club italiano ganó la Copa de Italia 2025 y llevó al equipo al play-off de la Lega con un estilo vibrante y ofensivo que lo hizo destacar por encima de presupuestos mucho mayores. Asimismo, logró victorias de prestigio ante Olimpia Milano y Virtus Bologna, aunque su aventura en la Eurocup fue más discreta.

Pérdidas sensibles sustituidas por apuestas interesantes

Pese a la mala temporada, jugadores fundamentales como Trent Forrest, Markus Howard o Tadas Sedekerskis apostaron por seguir en el club, mientras que otros como Chima Moneke (Estrella Roja), Donta Hall (Olympiacos) o Nikos Rogkavopoulos (Panathinaikos) salieron en busca de un proyecto mejor. Todos ellos fueron perdidas sensibles -aunque necesarias en el caso de los dos primeros-, y el club ha decidido sustituirlos por jugadores con menor prestigio pero más hambre y ambición.

Plantilla y entrenador de Baskonia 2025-26 / Baskonia

Aparte de las bajas mencionadas, Kamar Baldwin, Ognjen Jaramaz, Ousmane N'Diaye, Pavel Savkov y Sander Raieste también abandonaron la entidad. El Baskonia, tras la incorporación de Xevi Pujol como secretario técnico y lejos de apostar por estrellas o jugadores contrastados, ha apostado por fichar a jugadores con poca experiencia europea o sin conocimiento de la Euroliga.

En ese sentido, Hamidou Diallo debe ser un jugador muy importante. En pretemporada ya ha demostrado que tiene muchos puntos en sus manos y una capacidad reboteadora a destacar. En la dirección de juego, Rafa Villar y Matteo Spagnolo aportarán frescura y trabajo sucio para acompañar los puntos de Trent Forrest, mientras que el pequeño Markquis Nowell cumplirá con el perfil de base creativo y jugón. Por otra parte, Mamadi Diakité es el refuerzo estrella en la pintura y su movilidad y físico darán muchas opciones al ataque baskonista. Por último, Rodions Kurucs y Clement Frisch sumarán mucho en el trabajo sucio y su polivalencia permitirá ofrecer distintas opciones de quintetos.