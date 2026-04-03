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Baskonia - Real Madrid: resultado, resumen y estadísticas del partido de Euroliga
Baskonia y Real Madrid se enfrentan en el Buesa Arena en la 35ª jornada de la Euroliga
Xavier Zapater
Baskonia y Real Madrid se enfrentan en el Buesa Arena en la 35ª jornada de la Euroliga.
¡NOS DESPEDIMOS!
¡Hasta aquí el directo de este Baskonia 98-96 Real Madrid! El equipo de Paolo Galbiati tumba al conjunto blanco en un final de infarto en el Buesa Arena. Sergio Llull ha tenido en sus manos el triple para ganar, pero la defensa ha sido buena y ha impedido un buen tiro.
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UNA FALTA PROTESTADA POR EL MADRID
Y esta ha sido la falta de Mario Hezonja sobre Kobi Simmons, que ha llevado al jugador baskonista a la línea de personal. El base del conjunto vasco ha transformado el primer tiro libre y, a pesar del poco tiempo que quedaba, también ha anotado el segundo.
El Real Madrid ha pedido el tiempo muerto, pero no lo ha aprovechado.
EL TRIPLE FALLADO POR SERGIO LLULL
Este ha sido el triple lanzado por Sergio Llull en la posesión decisiva del partido. Con 1,9" en el marcador, Scariolo le ha dado el balón a su capitán, pero Kosner Baskonia ha defendido bien la jugada y han obligado al balear a ejecutar un mal tiro.
Aquí pueden ver la acción:
EL REAL MADRID NO PUEDE ASALTAR EL LIDERATO
El equipo entrenado por Sergio Scariolo no ha podido aprovechar la derrota del Fenerbahçe y se queda tercero en la clasificación de la Euroliga. El Real Madrid se queda con 22 victorias, una menos que el conjunto turco y que Olympiacos.
Baskonia no se jugaba nada, pero ha logrado su undécimo triunfo en la competición.
BASKONIA SE LO LLEVA EN UN FINAL DE LOCURA
¡Qué mérito tiene esta victoria de Baskonia! A pesar de las numerosas bajas, el equipo de Paolo Galbiati no se ha descolgado del marcador en todo el partido y se ha llevado el triunfo en un final de infarto. Simmons ha transformado los dos tiros libres decisivos y Sergio Llull no ha podido anotar el triple del triunfo.
Con esta victoria, Kosner Baskonia se despide de su afición en esta edición de la Euroliga.
FINAL. 98-96.
¡¡¡FINAL DEL PARTIDOOOOOO!!! ¡FALLA SERGIO LLULL Y BASKONIA SE LLEVA LA VICTORIA!
4º cuarto | 98-96 | 1,9"
¡ANOTA TAMBIÉN EL SEGUNDO! Sorprendente la decisión, porque ahora el Real Madrid tiene un tiempo muerto y sacará en campo rival con casi dos segundos.
¿Quién se la va a jugar?
4º cuarto | 97-96 | 1,9"
¡Mete el primero Simmons! Veremos si tira a meter o fallar el segundo, con tan poco tiempo en el crono.
4º cuarto | 96-96 | 1,9"
Tras revisarlo, los colegiados suben un segundo en el crono.
4º cuarto | 96-96 | 0,9"
¡Falta de Hezonja sobre Simmons! Acción protestada por Scariolo, que entiende que el contacto es muy leve en esa penetración.
Tendrá dos tiros libres el jugador de Baskonia para poner a su equipo por delante.
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