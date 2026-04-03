Baskonia - Real Madrid: resultado, resumen y estadísticas del partido de Euroliga

¡NOS DESPEDIMOS!

¡Hasta aquí el directo de este Baskonia 98-96 Real Madrid! El equipo de Paolo Galbiati tumba al conjunto blanco en un final de infarto en el Buesa Arena. Sergio Llull ha tenido en sus manos el triple para ganar, pero la defensa ha sido buena y ha impedido un buen tiro.

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