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Baskonia - Real Madrid: resultado, resumen y estadísticas del partido de Euroliga

Baskonia y Real Madrid se enfrentan en el Buesa Arena en la 35ª jornada de la Euroliga

Diakite jugó un gran partidom, aunque no fue suficiente para derrotar al Madrid

Diakite jugó un gran partidom, aunque no fue suficiente para derrotar al Madrid / BASKONIA

Xavier Zapater

Baskonia y Real Madrid se enfrentan en el Buesa Arena en la 35ª jornada de la Euroliga.

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