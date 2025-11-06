El Baskonia quiere su cuarta victoria seguida en un nuevo retorno de Dusko

El Baskonia recibirá este jueves (20:30 h) a la Virtus en un partido correspondiente a la novena jornada de la Euroliga. Los vitorianos buscarán su cuarta victoria consecutiva, la tercera en Europa, para confirmar las buenas sensaciones de la última semana.

El Buesa, talismán azulgrana

Si algo bueno tiene el calendario tan exigente que presenta la Euroliga es que no hay mucho tiempo para lamentarse por las derrotas. Cuando todo parecía muy oscuro, una semana de triple partido en el Buesa Arena relanzó a un Baskonia que venía de protagonizar el peor inicio europeo de toda su historia.

Seis derrotas consecutivas en el arranque de temporada hicieron saltar las alarmas en la capital del País Vasco. Entonces llegó 'la semana perfecta', en la que los vitorianos derrotaron a Dubai Basketball, Anadolu Efes y La Laguna Tenerife, tres rivales de entidad, para enderezar el rumbo y darse un baño de autoestima muy necesario.

Ahora afrontan un nuevo examen ante una Virtus que esta temporada ha sido capaz de derrotar a equipos como el Real Madrid o el Panathinaikos. Siguen lesionados Trent Forrest y Markus Howard, que son bajas sensibles para Galbiati. Sin embargo, Kobi Simmons parece haberse adaptado rápidamente al equipo y su llegada ha encajado muy bien en el vestuario.

La vuelta de Dusko

El partido contará con un componente especial, que no es otro que un nuevo retorno de Dusko Ivanovic al Buesa Arena. El técnico montenegrino es una leyenda del club, tras cuatro etapas diferentes y hasta siete títulos cosechados al frente del equipo. Tres Ligas, tres Copas del Rey y una Supercopa componen el palmarés de un Dusko que es considerado toda una institución en el Buesa.

También vuelve a Vitoria el argentino Luca Vildoza, que jugó en Baskonia entre 2017 y 2021 y consiguió ganar la ACB de 2020, siendo además nombrado MVP.

El conjunto italiano encadena dos derrotas seguidas en Europa, contra Zalgiris Kaunas y Bayern de Múnich, y actualmente es undécimo en la clasificación con un balance de 4-4.

Polonara, con pasado en ambos equipos

El enfrentamiento llega en la misma semana en la que Achille Polonara, ex jugador de ambos clubes, ha salido de un coma tras complicarse su trasplante de médula. El italiano, de 33 años, sigue su tratamiento contra una leucemia mieloide y pasó diez días en coma, llegando a atravesar un momento en el que le dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir.

Polonara, igual que Vildoza, fue campeón de la Liga Endesa con el Baskonia en la temporada 2019-20. En ese equipo también estaba el azulgrana Toko Shengelia, y el entrenador era el propio Dusko Ivanovic.

Toko Shengelia, junto a otros compañeros de la Virtus y Achille Polonara / Virtus Bologna

Entre los aficionados baskonistas que hay en las redes sociales, ha trascendido la opción de que tanto Baskonia como Virtus le brinden un sentido homenaje a un Polonara que está atravesando una época complicada.